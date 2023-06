Una vez terminado el ciclo continuado de la Feria de San Isidro 2023 Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han hecho balance de la misma en Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana de esRadio. El cronista ha destacado que "lo que todo el mundo está de acuerdo: la gran asistencia de público y, además, muchísima gente joven". Ha añadido que "eso tiene un inconveniente" que es que "mucha gente joven no es experta y no tiene criterio" y no sabe "distinguir lo importante de lo secundario y lo que vale la pena de lo que no. Eso se compensa, tampoco tienen criterio los nuevos presidentes y se observan bandazos".

Amorós ha explicado que para alcanzar cierto conocimiento a la hora de ir a los toros "lo que hay que hacer" es "ir mucho, ver mucho, callarse, ser orejero, como decía Marcial Lalanda, poner la oreja y escuchar a los que saben y en los toros en concreto fijarse siembre en el toro, que es la clave, más que en el torero". En Las Ventas este año "ha habido dos grandes corridas de toros. La gente acabó feliz con un corridón de Victorino Martín tremendo y hubo otro de Santiago Domecq también tremendo. En dos encastes totalmente distintos, uno Domecq y otro Albaserrada". También ha destacado que hubo "muchos toros sueltos buenos" y ha mencionado "uno de Escolar que logró que le dieran la vuelta al ruedo".

"El triunfador clarísimo ha sido Sebastian Castella. Ha reaparecido y está mucho mejor que cuando se fue. Mucho más clásico, menos mecánico y más ilusionado", ha dicho Andrés Amorós. Por su parte, Federico ha añadido que el torero francés está "muy centrado y con una afición que se ve. El lenguaje corporal suyo es de que va a por el toro". El cronista ha recordado que Castella "la primera tarde abrió la Puerta Grande y la segunda sin hacer tremendismo ninguno quería salir otra vez por la Puerta Grande, recibió una cornada que le atravesó el muslo y ni se miró y siguió toreando".

También ha comentado que de los matadores de toros que han actuado durante estas semanas en San Isidro 2023 "el que está más en forma es Daniel Luque". Andrés Amorós ha añadido que "lo que pasa es que como es muy poderoso necesita toros fuertes que le permitan demostrar el dominio. Él también está luchando porque le reconozcan como primera figura, también ha de ser un poquito inteligente en su estrategia". "Un amigo me dijo que él que no le aceptan entre los primeros tenía que ofrecerse a torear la corrida de Beneficencia gratis como hizo Luis Miguel hace años. Decirlo y así se mete a la gente en el bolsillo. Triunfa. Se consagra. Pero eso ahora no se estila", ha contado.

Andrés Amorós ha destacado que "ha habido varios toreros que han quedado bien: El Juli, Robleño, Perera, De Justo, Ureña, la revelación que es Fernando Adrián, el rejoneador Diego Ventura, un banderillero fantástico que es Curro Javier y otros han estado a medias y no han triunfado claramente, por decirlo suavemente: Morante, Manzanares, Aguado y Roca Rey, que torea este domingo próximo y ha de apretar".

Aciertos de la empresa

Este San Isidro ha tenido una gran afluencia de público y eso se debe a algunos aciertos que ha tenido la empresa Plaza 1. Amorós ha dicho que "una cosa que hizo muy bien" es dar "desde el comienzo ofrecer carteles buenos y no estar calentando motores", como en otras ediciones de la Feria de San Isidro. Federico ha apuntado que otro ha sido "la libertad de precios". "Por supuesto", ha indicado Amorós que ha destacado que se televisara la feria por TeleMadrid y que "MundoToro Tv se ha consolidad y se ve estupendo y gracias a las dos televisiones, eso es muy importante, han visto esta Feria de San Isidro en el mundo entero".

"Lo mejor es que los toros se han puesto de moda entre la gente joven" ha comentado Andrés Amorós. Cree que "una persona que acude sin prejuicios en contra ve que aquello es fuera de lo común. Algo extraordinario". "Extraordinario y suyo. Español", ha indicado Federico. Amorós ha dicho que "al que le moleste que no vaya. También hay una reacción en contra porque hay unos ataques tan absurdos y tan exagerados que van a ver qué les parece. Mucha gente joven está volviendo a los toros".

Quedan dos corridas extraordinarias

Aún quedan otras dos ediciones de Al Alimón en las que Federico y Amorós comentarán lo que sucederá en las corridas extraordinarias que se han anunciado tras la Feria de San Isidro 2023: la corrida In Memoriam de José Cubero El Yiyo del próximo domingo 11 de junio y la de la Beneficencia que se ha adelantado al sábado 17 para poder contar con el triunfador Sebastián Castella.

Sobre la de este domingo ha recordado Amorós que estarán "ni más ni menos" que "El Juli, Talavante y Roca Rey". Sobre éste último ha vuelto a resaltar que "es el que tiene que apretar porque no ha estado en Madrid como ha estado en otros sitios y se juega buena parte de su imagen para el resto de la temporada".