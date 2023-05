Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós han comentado en su sección Al Alimón en Es la Mañana de esRadio lo acontecido durante el segundo fin de semana de la Feria de San Isidro 2023. El viernes 19 hubo una corrida de toros de Jandilla para Sebastian Castella, José María Manzanares y Pablo Aguado; el sábado 20 una de rejones de El Capea para Diego Ventura, Leonardo Hernández y Duarte Fernandes; y el domingo una de Fuente Ymbro para Adrián de Torres, que sustituyó a El Fandi, Juan Leal y Leo Valadez.

Amorós ha comenzado recordando que "el viernes abrió la Puerta Grande Sebastian Castella y la gente que no lo vio lo mismo se sorprende". Ha explicado que "Castella es un gran torero francés" que "se retiró hace un par de años y creo que estaba ya atorado, aburrido, un poco mecánico, repetitivo… y con el descanso ha vuelto a estar mejor, con más ganas y más ilusión". "De vez en cuando hay que parar", ha apuntado. El cronista ha contado que lo vio "en Sevilla" y le pareció "mucho mejor. Lo que pasa es que no cortó orejas y mucha gente no se enteró de eso".

"En Madrid hubo un gran toro de Jandilla que se movió mucho y como Castella cultiva la quietud hubo una gran faena. La mejoría se nota en que está matando mucho mejor que antes. Un cambio de actitud evidente. Le dieron dos orejas y salió en hombros", ha comentado Amorós a lo que Federico ha apuntado que fueron "excesivas". "¿Fue justa esta salida en hombros?", se ha preguntado el cronista. Ha explicado que "supongo que si la ves a posteriori por la tele pues quizá no fue tan redonda y merecía una oreja, pero en la plaza se creó un clima de emoción grande, tan tremendo, que nadie lo discutió en absoluto".

Federico ha dicho que "era también el reconocimiento a Castella. A la vuelta de un gran torero". "Los toreros de vez en cuando tienen que parar un poquito y ha vuelto con más hambre, más ganas y más ilusión. Lamento decirlo, pero Manzanares sigue regular y a Aguado ni se le ve", ha señalado Andrés Amorós. Sobre estos dos toreros el director de Es la Mañana ha indicado que "es dramático, ya lo traducen en su propio aspecto físico. Antes del paseíllo ya los ves".

El adiós del caballo Nazarí

De la corrida de rejones del sábado Andrés Amorós ha dicho que estos festejos "en principio eso gusta menos a los que nos gusta el toreo a pie, pero actuaba Diego Ventura que es el número uno del rejoneo desde hace algunos años". Del torero a caballo hispano luso ha indicado que "está haciendo locuras con sus caballos y tiene una cuadra maravillosa. Lo que lamentamos siempre, es una pena para el aficionado, que Pablo Hermoso de Mendoza no haya querido competir con él porque también hubiera sido un gran encuentro". Ventura "hizo dos grandes faenas" y "una cosa curiosa es que premiaron menos la mejor faena lo cual indica una cosa que está pasando: la falta de criterio de los presidentes". En este sentido Federico ha apuntado que "es llamativo, están peor que el público".

"Al final cuando la gente estaba indignada Ventura despidió públicamente al caballo Nazarí, que ha sido uno de los mejores caballos de la historia del rejoneo en los últimos años. Tiene ya 21 años y se ha ganado el descanso", ha contado Amorós. Federico ha añadido que "fue un canto al amor por los animales porque quienes más quieren a los toros y los caballos son los toreros y los rejoneadores. Viven con ellos y para ellos".

El valor de Adrián de Torres

De la corrida del domingo Amorós ha dicho que fue con "unos toros de Fuente Ymbro duros con muchos pitones y encastados". El cronista ha contado que "a El Fandi, que está lesionado desde hace tiempo, los toreros temen más una lesión que una cornada, le sustituyó, y está bien porque se lo había ganado, Adrián de Torres. Es un torero de Linares, no es joven ya, es muy valiente y torea vertical". El torero andaluz "cortó una oreja el Domingo de Ramos en Madrid" y fue premiado entrando en la primera sustitución de San Isidro. Es un matador de toros que "domina la valentía sobre el mando y recibió dos volteretas tremebundas". "Eso no es torear, es ponerse delante del toro que te puede matar", ha añadido Federico.

Sobre esta cuestión Amorós ha dicho que hay que tener "un respeto al valor, pero además de valor hay que tener cabeza. Algo parecido con el francés Juan Leal. Mucho respeto porque es valentísimo, pero cultiva un tipo de toreo que no es el que más le gusta a mucha gente de Madrid, incluido yo". El cronista lo ha descrito como "encimismo". A Leal "le pegó una voltereta tremenda porque mata a topacarnero, que es cuando el torero se encuna encima de los pitones y no le da salida. Tiene mucho mérito, pero te estás jugando una cornada grave".

"El último era el mexicano Leo Valadez que no es ninguna sorpresa porque el año pasado triunfó en varias plazas de España", ha explicado Andrés Amorós que ha indicado que este matador de toros "tiene un tipo de toreo variado, vistoso, mexicano, con unos quites muy floridos y barrocos, un repertorio populista que no es lo que yo prefiero". También ha añadido que Valadez "es un tipo que tiene oficio y cabeza" y es capaz de triunfar con los toros españoles, cosa que a muchos mexicanos no les sucede". "Además con los de Madrid que suelen ser cinqueños con muchos problemas y que además de valor hay que tener oficio", ha añadido Federico. "Éste tiene oficio y cabeza, lo que quiere decir que funciona en los ruedos españoles", ha rematado Amorós.

El cronista ha concluido recordando que "hoy tenemos descanso" y que a partir del martes "empieza la tercera semana de San Isidro con platos fuertes". El martes 23 hay una novillada de Montealteo "en la que conozco a Jorge Martínez". Este novillero es "un torero con gusto, pero no acaba de apretar". Además "debutan dos que no conozco" y eso "en Madrid es la oportunidad, pero también un examen serio". Estos dos toreros son "Jorge Molina y Sergio Rodríguez".