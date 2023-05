Los Toros: Federico y Amorós, al alimón. "Los toros se han puesto de moda"

La Feria de San Isidro de 2023 ya ha comenzado y Federico y Andrés Amorós han comentado la primera corrida de este ciclo que durará hasta el 4 de junio en Al Alimón, la sección taurina de Es la Mañana. Según el crítico hubo un "ambiente extraordinario" con un "resultado muy gris". El veterano catedrático ha asegurado que "hace mucho tiempo" que no recuerda "un ambiente tan tremendo en un inicio de San Isidro".

Piensa que es porque "los toros se han puesto de moda" en parte por la "reacción" al rabo que cortó Morante en Sevilla hace dos semanas y a que hay "una reacción a los ataques". "La gente joven está descubriendo los toros", ha añadido. Para Andrés Amorós la empresa concesionaria de Las Ventas, Plaza 1, "ha acertado en empezar fuerte" la Feria de San Isidro.

Sobre la corrida que abría el ciclo en la que se lidiaban toros de La Quinta ha dicho que esta ganadería "es una de las mejores del encaste Santa Coloma" y que normalmente salen toros "muy encastados". Estos animales "son pequeños y con casta", pero en Madrid "este año han salido suaves, nobles y sin emoción" para Las Ventas. En la tarde de ayer tomó "la alternativa Álvaro Alarcón" quien "tiene un mérito muy grande" porque en la última novillada que lidió en Madrid en marzo tuvo una cogida por la que "ha tenido facturas de costillas y un neumotorax". El flamante matador de toros "hizo lo que pudo" y estuvo "digno", según el cronista.

¿Qué le pasó a Roca Rey?

Al joven diestro le dio la alternativa Julián López El Juli con Andrés Roca Rey de testigo. Amorós ha contado que "al Juli siempre le han tratado en Madrid con dureza" pero el año pasado se apuntó a La Quinta y estuvo hecho un tío con toro difícil. Madrid se le rindió". Sin embargo, no fue lo que pasó en esta primera de San Isidro 2023. El cronista ha explicado que "El Juli no es un torero estético, es de poder y para eso tienes que poder a un toro difícil. Estuvo bien y le discutían la estética. Eso en Madrid no gusta y el toro no transmitía más. Tiene un problema al matar que da un salto, se sale de la suerte y la estocada queda caída y trasera".

Para Amorós "lo preocupante es lo de Roca Rey". El torero peruano "es el más taquillero" porque "la gente iba a verle" ya que "triunfa todas las tardes". Pero ayer "no sólo no triunfó, es que no pasó nada. No entró a un solo quite en toda la tarde. Con eso está dicho todo. Estuvo bien, faenas largas, voluntariosas a las que la gente no entró". El cronista añadió que el matador de toros "no hizo nada" y que, incluso, "mató mal". "¿Cuál es el problema?", se ha preguntado Amorós, cree que "es un problema de cabeza". "Morante ha triunfado y Luque está apretando. Es duro venir a Madrid, un examen duro, pero es lo que da categoría. Ayer se fue sin más. Es mejor irse con una bronca. El próximo día tendrá que apretar porque irte sin que haya pasado nada es preocupante", explicó Amorós.

Federico ha aprovechado para contar lo que le ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la que ha dicho que "le gustan los toros". Ha señalado que parte del éxito de público de Las Ventas es por lo que ha organizado la CAM en torno a la plaza. El director de Es la Mañana también ha remarcado que "los toros son España".

Morante regresa a Madrid

En la tarde del 11 de mayo Morante de La Puebla vuelve a Las Ventas tras la gran Feria de Abril que ha dado y de la que ha salido como gran triunfador. Especialmente por la faena en la que cortó dos orejas y un rabo al toro Ligerito de Domingo Hernández y salió por la Puerta del Príncipe. Para Amorós el segundo cartel de San Isidro 2023 es "todavía mejor" que el que ha abierto la Feria.

El crítico ha avisado de que "en Madrid no se cortan rabos". El último torero a pie que cortó uno fue Palomo Linares en 1973 y recuerda la polémica que se montó después. "Olvídense", ha remarcado Amorós. Sin embargo, sí que cree que "si el toro sale un poco bien tal y como está Morante sí que podrá hacer una buena faena". Además en la tarde de hoy estarán junto al cigarrero "dos de los que han estado mejor en Sevilla: Emilio de Justo y Tomás Rufo".