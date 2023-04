El cronista Andrés Amorós ha relatado en Al Alimón, su sección taurina de Es La Mañana junto a Federico, el histórico triunfo de Morante de La Puebla en Sevilla tras cortar dos orejas y un rabo y salir por la Puerta de Príncipe. Ha intentado "contar lo que pasó en realidad sin perder la cabeza". Amorós ha dicho: "¿Es una tarde histórica? Sí". También ha apuntado que "es insólito que lo llevaran a hombros desde la plaza al Hotel Colón. Una cosa sevillana maravillosa".

Ha explicado que "el rabo no se gana en una tarde. Igual que la Champions todo eso viene de lejos. Tiene que haber un ambiente previo". Amorós ha señalado que "la gente lo quería, Morante lo estaba persiguiendo y, también, el presidente de ayer, José Luque, que es un juez muy serio, quería tener la ocasión justa de darle el rabo. Algo que supone valor porque alguien lo criticará". Para el cronista "efectivamente" Morante "lo mereció" y por eso "se lo ha dado". "También salieron unos toros adecuados de Domingo Hernández, manejables. Le dieron la vuelta al ruedo a Ligerito, que me parece discutible porque fue un buen toro y no más", ha añadido.

Sobre el resto de actuantes en la tarde de este miércoles de feria histórico ha dicho que "el riojano Diego Urdiales estuvo digno con estilo clásico" porque "esa tarde era imposible más". Del sevillano Juan Ortega, ha contado que "aquí lo quieren muchísimo" y que "dio unas verónicas a cámara lenta al toro tercero, le brindó la faena a Curro Romero y se creó un clima muy grande pero luego no mantuvo el nivel porque le falta mando, técnica y la espada".

La faena de Morante

Andrés Amorós ha explicado que "Morante tuvo una tarde completísima" y que "aunque no se hubiera cortado el rabo hubiera sido una tarde inolvidable". "Una borrachera de arte", ha definido el cronista porque Morante "se volvió loco con el arte, sobre todo con el capote". Ha relatado que "sólo al empezar la corrida ya dio una serie de verónicas monumentales, aunque luego el toro, el primero, se apagó. En el cuarto logró una faena completa y clásica. Dio toda una antología con el capote: verónicas de recibo, más verónicas al llevar y sacar el toro del caballo, unos faroles invertidos sorprendentes, lentísimas saltilleras, gaoneras… la gente se cogía la cabeza con las manos". "Con la muleta lo de Morante no es sólo estética, sabe muy bien lo que hace. Domina la técnica sobre todo una faena basada en naturales clásicos profundos. Después de una buena estocada siguió toreando hasta que el toro rodó a sus pies. La gente no se creía lo que veía", ha añadido.

"Morante es un gran artista, el único problema que tiene es la inestabilidad psicológica que ha tenido a veces. Ahora ha asumido su responsabilidad de figura porque está siguiendo a Joselito y antes seguía a Belmonte. Ha empezado con la estética y ahora está yendo a la profundidad de la técnica", ha explicado Amorós. Por su parte, Federico ha recordado que Morante "mantuvo la Fiesta durante la pandemia porque asumió esa responsabilidad" y ha añadido que "la ligazón es lo más difícil, lo hace ya con esa maestría de Joselito". Para rematar, Amorós ha dicho que Morante con lo de Sevilla "demuestra que es ahora el número uno indiscutible si mantiene esa actitud. Morante es un gran artista y el arte nunca muere".