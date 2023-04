Los Toros: Federico y Amorós, al alimón. "Emilio de Justo entró del todo en la Maestranza y rozó la Puerta del Príncipe"

La octava corrida de toros del abono sevillano ha dejado una tarde para el recuerdo de los aficionados de Sevilla. En su sección de Es la Mañana en la que comentan la Feria de Abril, Federico y Andrés Amorós han analizado el encierro de Hermanos García Jiménez (Matilla) lidiado por Morante de La Puebla, Alejandro Talavante y Emilio de Justo.

Amorós le ha recordado a Federico que en la corrida e Victorino Martín se había quedado encantado con el toreo del extremeño Emilio de Justo y ha contado que "le tocó un toro un toro de vuelta al ruedo, y le cortó las orejas". El toro de Matilla llevaba el nombre de Filósofo. Para el cronista fue una obra "muy buena" y en la que ha subrayado "el comienzo de faena de muleta que fue absolutamente extraordinario, con muletazos por bajo cargando la suerte, a una mano y con la rodilla flexionada".

La obra de De Justo fue de "una belleza absoluta del toreo por bajo que no suele verse y que une, además, la eficacia y la belleza. De la escuela toledana de Domingo Ortega" ha contado Andrés Amorós. El comienzo de la faena puso a la Maestranza "de pie, vibrando y gritando" y cortó las dos orejas gracias a "unos naturales ligados y una gran estocada". "La lástima es que el toro sexto no le sirvió para haber completado la tarde y abrir la Puerta del Príncipe", ha añadido.

El enfado de Morante

En su segunda comparencia en el abono sevillano y primera de esta semana, vuelve a torear el miércoles y el sábado, Morante de La puebla se enfadó con el presidente del festejo. Sobre la faena a su primero, Amorós dijo que "Morante es tan genial que rompe las reglas: es capaz de torear sin toro o con medio toro". Una obra cargada de "improvisación y torería" donde recupera "pases clásicos". El toreo de Morante "no sólo es ponerse bonito sino ir dominando al toro".

"El primer toro suyo era tan birrioso que nadie creía (que fuera a hacer nada). Pues no, le estuvo sacando su jugo y estuvo bien. El presidente no le dio la oreja y eso se ha convertido en la noticia. No es lo fundamental de la tarde, eso es una polémica que ha habido siempre", ha explicado Amorós. "Él se enfadó. Otros toreros se callan y él tiene ese carácter… a un presidente en Alicante le sacó unas gafas", ha recordadoAndrés Amorós, que ha añadido que el genio de La Puebla del Río "toreó muy bien a dos medio toros".

Sobre Alejandro Talavante, que volvía a la Maestranza tras su repentina retirada de 2018, ha dicho que "está empeñado en hacer un toreo a lo José Tomás, amalonetado, que es bonito, pero con el que así no mandas". Ha comentado que el torero extremeño "ha perdido absolutamente el sitio con la espada. Le ha pasado a Manzanares también". "Lo importante no es que a Morante le dieran una oreja o no" sino que "Emilio de Justo, gracias a un toreo por bajo maravilloso, entró del todo en la Maestranza y rozó la Puerta del Príncipe".

Amorós apuesta por Tomás Rufo

Uno de los triunfadores de la Feria de Sevilla de 2022 fue el toledano Tomás Rufo, que vuelve hoy, 25 de abril, a la Maestranza, donde también trenzará el paseíllo el próximo jueves 27. Ha dicho Amorós que "hoy hay otra corrida de figuras", la de Garcigrande.

El cronista ha explicado que es la "ganadería preferida" de El Juli, el que abre el cartel. Y le acompañan Talavante, "que torea dos días seguidos", y Tomás Rufo. Amorós ha dicho que él apuesta "por este chico de la escuela clásica toledana" y que es "un estupendo torero". Federico ha recordado su visita a Es la Mañana y ha indicado que "es un tipo extraordinario". "Ha aprendido con los Lozano muy bien y ya el año pasado abrió la Puerta del Príncipe, a ver si este año la confirma", ha indicado.