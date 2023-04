Los Toros: Federico y Amorós, al alimón. Del "efectismo populista" de Roca Rey a la "maravilla" de Victorino

El alumbrado de la Feria de Abril de Sevilla se produjo el pasado sábado dando lugar a lo que se conoce como "semana de farolillos". Federico y Andrés Amorós han comentado lo sucedido durante el fin de semana en la Real Maestranza de Caballería en su sección de Es la Mañana. El cronista ha dicho que "Góngora nos da el resumen mejor de lo que pasó este fin de semana: Aprended flores de mí lo que va de ayer a hoy, que ayer maravilla fui y hoy sombra mía aún no soy. Pero con el orden al revés porque la sombra fue el viernes".

Ha explicado que "el viernes hubo una corrida de No Hay Billetes con un público triunfalista que viene a la feria de farolillos, con unos toros de Núñez del Cuvillo que fueron absolutamente una birria, total, igual que el Domingo de Resurrección". El cartel, compuesto por Diego Urdiales, José María Manzanares y Roca Rey, se saldó con el triunfo del peruano. "Roca Rey, que tenía que apretar, apretó a su manera" y "abrió por primera vez la Puerta del Príncipe cortando tres orejas". Sobre el premio ha dicho que "en Madrid hubiera sido una oreja" y sobre el torero que "con ese estilo tiene valor si es delante de un toro auténtico, si es delante de una birria baja muchísimo".

"En mi opinión Roca se ha metido en un camino… es ahora mismo el torero, sin duda, de más tirón de la taquilla porque corta orejas todas las tardes; para seguir teniendo tirón en la taquilla tiene que seguir cortando orejas todas las tardes y para seguir cortando orejas todas las tardes tiene que recurrir a efectismos populistas y sigue triunfando, pero a ese nivel solamente", ha reflexionado Amorós que cree que "llegará un momento en que dirá: oigan, que yo quiero que también sepan y vean que sé torear bien. ¿Conseguirá ese cambio de imagen? No es fácil. Porque cuando la gente te encasilla en una línea no es fácil salirse".

La "maravilla" de Victorino Martín

El sábado se lidió una corrida de Victorino Martín en la que reapareció Manuel Jesús El Cid junto a Manuel Escribano y Emilio de Justo. Para Andrés Amorós fue "una maravilla". Ha contado que fue "una corrida de Victorino emocionantísima que salvó el prestigio de la Feria de Sevilla. Toros duros, encastados y de juego variado. La gente trató con mucha amabilidad y cariño al Cid, que reapareció con dignidad; Emilio de Justo estuvo con cabeza y valiente y Escribano verdaderamente estuvo heroico con un toro dificilísimo y muy bien con el bueno". Federico ha indicado que el que más le ha gustado "sin duda" fue el torero extremeño Emilio de Justo. "Estuvo muy bien con todas las dificultades". "Me encantó", ha añadido.

"Después de esto el recuerdo de lo de Roca se ha ido desdibujando", ha apuntado Amorós que se ha preguntado: "¿Cuándo torearan juntos mano a mano Daniel Luque y Roca Rey en una plaza importante con toros serios? ¿Cómo eso no se produce? ¿Es que a los empresarios no se le ocurre o es que alguno de los dos no quiere? El único sentido de un mano a mano es cuando dos se pelean porque quieren mandar y en este momento quieren mandar en la Fiesta de manera distinta Luque y Roca Rey". En este sentido Federico ha dicho: "¿Quién es el que manda y llena las plazas? ¿Quién es el que tiene más que perder?". "Ese es el problema", ha indicado Andrés Amorós.

El cronista ha recordado que "hoy torea Morante, que sólo pudo poner carita de asco con la birria de toros que había elegido el Domingo de Resurrección". "El problema es que Morante tiene ese arte que aunque fuera un toro de mentira da gusto verle, pero toreros como Roca Rey o Daniel Luque con toritos no tiene interés", ha dicho Amorós. En el cartel de la tarde del 24 de abril Morante de La Puebla lidia un encierro de Hermanos García Jiménez (Matilla) junto a Alejandro Talavante y Emilio de Justo.