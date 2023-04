Carlos Rodríguez Braun destroza los mitos socialistas: "La mentira de que iban a pagar sólo los ricos ya no se sostiene”

"El mercado funciona mejor en la práctica que en la teoría; el Estado funciona mejor en la teoría que en la práctica". Con esta cita, genial, Carlos Rodríguez Braun cierra "Estado contra Mercado", uno de esos títulos que cuando se publicaron pasó más o menos desapercibido, pero ya se ha convertido en un clásico. Afortunadamente, no sólo nosotros pensamos que es uno de los libros más interesantes, claros, precisos y profundos que se han publicado en castellano en los últimos veinte años. El Centro Diego de Covarrubias también lo cree y por eso en estos días se reedita (la edición original era de Taurus y no era sencillo de localizar) este excelente y muy fácil de leer ensayo sobre una cuestión que solemos tratar en los detalles, pero sobre la que no profundizamos demasiado. Tanto a los intervencionistas como a los liberales, nos gusta más rodearla o ir a la anécdota, antes que afrontar el meollo del asunto: qué es el Estado, qué es el Mercado y cómo se relacionan.

Rodríguez Braun, sin embargo, coge el toro por los cuernos y se dirige desde el primer momento a tratar de desentrañar este asunto. Una tarea de economista... y casi diríamos que de filólogo, porque en el lenguaje se encuentran muchos de los equívocos que rodean esta materia. Así, el profesor nacido en Buenos Aires nos recuerda que el Estado es, antes que nada, "coacción" y que el mercado es colaboración. Dos obviedades pero que casi siempre se presentan de forma contraria. Se identifica las relaciones mercantiles libres con el egoísmo o las más bajas pasiones, mientras se habla del sector público como si fuera el reino de la armonía y la solidaridad.

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos , repasamos todos estos temas. Nuria Richart y Domingo Soriano conversarán con Rodríguez Braun sobre

Cómo se generó el mercado (aunque suene contraintuitivo, nadie lo inventó): "Los hombres se encuentran con instituciones que han creado pero no diseñado".

(aunque suene contraintuitivo, nadie lo inventó): "Los hombres se encuentran con instituciones que han creado pero no diseñado". Incentivos: "El Estado crea pobres y los usa para legitimarse. Es como un padre que no cuida a sus hijos para que estos crezcan; sino que, al revés, los cuida para que NO crezcan"

"El Estado crea pobres y los usa para legitimarse. Es como un padre que no cuida a sus hijos para que estos crezcan; sino que, al revés, los cuida para que NO crezcan" Democracia: "El Estado le pone un espejo al pueblo y le dice ‘Soy tú’"

"El Estado le pone un espejo al pueblo y le dice ‘Soy tú’" Impuestos y gasto público: "El gasto público es como una rueda dentada: gira muy fácil en una dirección (la de aumentarlo) y es casi imposible hacerlo en la contraria (disminuir). La mentira de que los Estados los iban a pagar los otros (los ricos) ya no se sostiene. El Estado intenta ocultar el coste de su intervención con mecanismos diabólicos (retenciones, impuestos indirectos...)"

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD)

"Enola gay"

"Souvenir"

"So in love"

"Electricity"