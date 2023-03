Carlos González Ramos, uno de los responsables del equipo de Relación con Inversores de Cobas AM, visita Tu Dinero Nunca Duerme para acercarnos el modo en el que el equipo de analistas de la gestora incorpora en su proceso de inversión y su análisis de las compañías los eventos que sobre el mercado provocan las políticas monetarias, con efectos tan importantes como la inflación y las modificaciones de los tipos de interés.

En este sentido, González Ramos explicó que el equipo de análisis de Cobas tiene un análisis "botton-up", es decir que van desde lo particular de una compañía hasta lo general y siempre tienen el análisis macro "en el rabillo del ojo", pero intentan que no "contamine" el análisis del negocio de la compañía que han estudiado. No obstante, recordaba que "aunque intentamos que el ruido macro no nos afecte es importante tenerlo en cuenta porque hay decisiones políticas que afectan a las empresas".

Una de esas decisiones tiene que ver con la política de tipos de interés de los bancos centrales y sus efectos sobre la economía y los mercados. Unos efectos que, debido a la cantidad de año que han estado alimentando una burbuja en los productos de deuda (renta fija, fundamentalmente soberana), son todavía desconocidos. Carlos González Ramos insistía en que el primer efecto que tienen las subidas de tipos de interés es que las empresas van a tener más difícil endeudarse" y, en consecuencia, aquellas que necesitan del endeudamiento para su no quebrar van a entrar en serio riesgo.

Uno de esos efectos es el que tiene que ver con la quiebra de Sillicon Valley Bank y su efecto contagio en Europa. Y este tipo de contagio es el que no es predecible cuando las decisiones son políticas y no empresariales: "Ya lo dice Francisco García Paramés: cuando las decisiones que afectan a las empresas están en manos de políticos", es difícil prever cómo van a afectar a las empresas.

En cuanto al comportamiento de las carteras de Cobas frente a los problemas de contagio de la quiebra del SVB, González Ramos señalaba que "no tenemos bancos, no por nada, son porque creemos que hay otras opciones más interesantes en el mercado". "Nuestra cartera ha sido defensiva con este impacto del SVB. Vemos más potencial de revalorización en otros sectores", señala.