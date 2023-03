¿Qué hay que tener para estar preparado para todo? ¿Todo? Sí, todo. Los años de vacas gordas y los de vacas flacas. Las décadas en las que no pasa nada; y las semanas que parecen tan intensas como una década. Si hay una pregunta que casi todos los inversores hacen a sus asesores es ésta. Porque parece al mismo tiempo imposible, pero tan deseable... Sería como encontrar la piedra filosofal que funciona siempre, en cualquier entorno de mercado.

De todo esto hablamos esta semana en Tu Dinero Nunca Duerme. Para ayudarnos, tenemos a un invitado excepcional, Rafael Ortega (gestor de River Patrimonio FI). "Todo el mundo piensa que sabe lo que es diversificar, pero luego se equivoca al implementarlo. Diversificar no es sólo tener muchas cosas. Es también una estrategia de gestión de riesgos".

Eso suena muy bien, pero luego no es tan fácil plantearlo en la práctica. Ortega nos explica cómo se enfrenta él a este reto: "Para cada uno de los posibles escenarios económicos, puedes ver que hay activos que lo hacen mejor o peor. Y ahí sí, entonces te puedes plantear tener una cartera que, en cualquier escenario futuro, lo haga bien". Y todo ello con un objetivo: "La mayoría de los inversores buscan proteger su patrimonio".

Dicho esto, no hay una única receta. Ni una sola forma de conseguir este objetivo: "Hay muchas carteras que pueden inspirarse en un esquema de diversificación estructural".

Porque, además, como nos explica, no hacer nada o meter la cabeza en un agujero no es una receta anti-riesgos: "La paradoja de la inversión es que para proteger tu patrimonio a medio plazo tienes que asumir riesgos. Y si no lo haces, no vas a proteger tu patrimonio. Si somos tan conservadores que no hacemos nada... perderás (despacio, pero perderás). Si quieres no perder, tienes que asumir riesgos. Nuestra idea es hacerlo de la manera menos arriesgada posible. Esa es nuestra idea de la diversficación estructural".

Y dos preguntas para finalizar (1): ¿Cómo hacer que no se neutralicen los activos y que la cartera esté siempre plana?: "Porque no es un juego de suma cero. Los activos que se ve favorecido son superiores a las pérdidas de aquellos otros activos que no lo están haciendo tan bien".

¿Cuál es su pronóstico para las próximas décadas? (2): "Los últimos 40 años ha habido crecimiento y baja inflación. Éste ha sido el modo fácil de invertir. Pero parece una apuesta atrevida teniendo en cuenta que los cuarenta años anteriores habían sido muy diferentes. Y los anteriores también lo habían sido".