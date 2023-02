Carmen Carnero, dibujante de Marvel: "En España elegir la rama artística sigue costando"

España está en la élite del mundo del cómics. Es una realidad y no, no es algo nuevo. Pero por desconocimiento y también por falta de información mas allá del mundo especializado, hay mucha gente que sigue relacionando a personajes míticos de las viñetas, tanto de Marvel como de DC, con guionistas y dibujantes extranjeros cuando, para orgullo de nuestro país, grandes nombres como Batman, Superman, Capitán América, Spiderman o Los Vengadores, en muchos momentos, han tenido, tienen y tendrán un claro ‘acento’ español.

Dentro de esa élite encontramos a Carmen Carnero y además consagrada dentro de la misma. La malagueña lleva años dando muestras de su talento dibujando para las más grandes y a los personajes más grandes. Todo ello sin perder la humildad y el trato cercano con el que nos trató desde el minuto 1 de la entrevista. La hemos podido ver en cabeceras tan destacadas como la de Batman Detective Cómics, Spiderman Miles Morales, Capitana Marvel etc, etc, etc. Y ahora, desde hace meses, Carmen tiene literalmente en sus manos a uno de los superhéroes más importantes de la historia: el Capitán América. El bueno de Steve Rogers, en este caso y bajo el nombre ‘Capitán América Rogers y Wilson’, relanza sus aventuras con una cabecera que en España se encuentra ahora con su sexto número (#143/6) y que está cosechando un gran éxito de público y crítica.

Libertad Digital ha podido entrevistar a Carmen Carnero para hablar de su presente con el ‘Capi’ y también para tratar temas tan importantes y vitales como el permitir a los más jóvenes lanzarse a cumplir sus sueños en el terreno artístico, algo que por desconocimiento o falta de miras sigue lastrando nuestro talento nacional bajo el yugo de frases como "estudia una carrera de verdad y déjate de dibujitos".

Pueden escuchar la entrevista completa en este mismo artículo