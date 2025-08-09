Economía Para Todos: Los datos del mercado de trabajo del mes de julio

Últimos audios
- El análisis de Beatriz García: La "moda" del StaycationEsmeralda Ruiz y Beatriz García comentan la dificultad de los españoles para irse de vacaciones y la disparada recaudación del Gobierno.
- Tertulia de Dieter: Los incendios asolan EspañaEsmeralda analiza con Alejandro Vara, Pepe García Domínguez y Luis Fernando Quintero la actualidad y entrevista al alcalde de Leganés.
- En este país llamado España: La Fiscalía investiga a la fontanera del PSOE por presunto intento de sobornoEsmeralda Ruiz analiza la situación de los incendios que arrasan media España y entrevista a un experto en incendios forestales.
- Es Salud: Dolores oesteoarticularesJaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan de salud y de los dorores osteoarticulares.
- Tertulia de Herrero: España, excluida también del documento de apoyo de Europa a UcraniaLeticia Vaquero analiza junto con Ana Sánchez, Ignacio Cembrero y Cristina de la Hoz la posición de Trump y Europa con España en relación a Ucrania.
- Boletín de las 18hLuis Colom nos resume la actualidad.
- Kelugares: Puerto RicoLeticia Vaquero y Carmelo Jordán nos lleva de "viaje" a Puerto Rico.
- Música: Temazos del año 2001Leticia Vaquero y Daniel Palacios recuerdan algunos de los éxitos musicales del año 2001.
- Boletín de las 17:00Luis Colom repasa las últimas noticias.
- Las noticias de Herrero: La restauración de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio rondará el millón de eurosLeticia Vaquero entrevista a José Juan Jiménez Gueto, portavoz del Cabildo de la Catedral de Córdoba.
