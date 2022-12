En una edición especial, sólo podcast, Tu Dinero Nunca Duerme invita a Santiago Domingo, analista de inversiones de Magallanes Value Investors para profundizar en una de las compañías en cartera del fondo. Magallanes, en su cartera europea acumula unos rendimientos muy importantes desde 2021, donde hizo más de un 20% de rentabilidad, con un 2022, en el que presumiblemente alcanzará una rentabilidad cercana al 10%.

"¡Imposible!", dirán muchos de los analistas que hayan seguido el día a día del mercado y sus grandes cifras, ya que 2022 ha sido un año especialmente malo tanto para la renta variable como para la renta fija y parece un año en el que ha sido imposible escapar de las caídas. Pues bien, no es así,. Las estrategias de valor, las gestoras independientes de sesgo value, como Azvalor, Cobas AM o Magallanes VI, han logrado rentabilidades positivas. En este 2022.

En un programa reciente el socio fundador y director de inversiones de Azvalor AM, Álvaro Guzmán De Lázaro, señalaba que "parece que se avecina una edad de oro para el value investing". Y los datos parecen darle la razón.

Se trata de un estilo de inversión basado en fundamentales que se aleja de las modas y se centra en los números. Los propios gestores value señalan que no miran la evolución de los precios de las en cartera en el día a día, buscan compañías que para muchos pueden resultar aburridas: mucha generación de caja, negocios tradicionales, generalmente asociados a un negocio familiar, poca deuda y buena posición competitiva dentro de su sector.

Es el caso de Iberpapel, compañía que Magallanes VI tiene en cartera y de la que nos habló Santiago Domingo, uno de sus analistas, en Tu Dinero Nunca Duerme. Una papelera en el siglo XXI, que además se dedica fundamentalmente al papel de impresión y escritura, parece un negocio abocado al fracaso, pero sin embargo, tanto los fundamentales de la compañía como el propio sector y el comportamiento de la demanda no sugieren lo mismo.

Es un claro ejemplo de compañías buenas, con unos fundamentales extraordinarios y que no han encontrado recompensa en su valor de mercado, aunque Magallanes confía en que tarde o temprano el mercado acabe reconociendo el verdadero valor de esta empresa.

Un ejemplo claro de una inversión poco atractiva desde el punto de vista del riesgo o las modas, pero que ofrece buenas rentabilidades, también en entornos generalizados de caídas como el que tenemos ahora.