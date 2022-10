¿Se puede invertir en momentos de incertidumbre? En realidad, no queda otra. O invertir o meter dinero en el banco. Pero algo hay que hacer. La inacción también es una apuesta. Porque hagamos lo que hagamos, corremos riesgos. Con el dinero en un fondo, uno puede sufrir las pérdidas propias de un mal año en Bolsa. Pero en la cuenta corriente nuestro patrimonio tampoco está mucho más seguro: con una inflación al 10%, cada mes perdemos un poco de poder adquisitivo. Lo mismo vale para las materias primas o el inmobiliario. Por no hablar de la renta fija, que nos está deparando sorpresas no precisamente positivas en 2022.

Para hablar de todos estos temas, esta semana visita Tu Dinero Nunca Duerme, el socio y director financiero y de operaciones de Azvalor, Sergio Fernández Pacheco. Sus fondos son los únicos (o casi) que están salvando en positivo los últimos meses. La apuesta por las materias primas sonaba muy contrarian en su momento, pero ha demostrado ser un acierto espectacular. Así que casi empezamos por lo básico: ¿qué hacemos ahora?

"En momentos de incertidumbre, lo que no hay que hacer es anticipar el futuro. Decía Peter Lynch que los inversores han perdido mucho más intentando anticipar correcciones de mercado de lo que habrían perdido si se hubieran quedado sin hacer nada en esas mismas correcciones. Hacer market timing suele ser muy costoso, porque es muy difícil acertar".

Por eso, su consejo para el ahorrador medio es "sistematizar el ahorro, lo que permite que te olvides de la inversión. Además, la ventaja que tiene es que netea (compensa) el precio de entrada", porque el que lo hace así, compra tanto cuando el mercado está barato como cuando está caro. En resumen, una orden mensual (o trimestral) de compra... y olvidarse de si el mercado está caro, barato, bajista o alcista.

La filosofía de Azvalor no ha cambiado en estos años post-pandémicos: "El inversor debe preguntarse qué objetivo tiene. Y el activo más rentable a largo plazo es la renta variable. Ya decía Warren Buffett que el mercado es una herramienta perfecta para transferir dinero del inversor paciente al impaciente". Aunque suene contraintuitivo, Fernández Pacheco nos recuerda que el propio Peter Lynch, uno de los mejores inversores de todos los tiempos, aseguraba que sentía que era casi imposible acertar con cómo estaría el mercado en uno o dos años, pero al mismo tiempo le parecía [relativamente] sencillo saber cómo le iría a una compañía en diez-quince años.

Con esta visión y centrados en su negocio, Fernández Pacheco tiene mucha confianza en sus fondos: "Nuestra cartera es la suma de oportunidades que hemos visto, pero eligiendo una compañía tras otra". Y advierte a los que crean que lo mejor ya ha pasado: incluso tras las subidas de los últimos meses, "el potencial de revalorización de nuestra cartera sigue estando en el entorno del 100%". Es una cifra muy buena y potente. Si consiguen aflorar ese potencial, tras los resultados de este 2022, sería un logro espectacular.