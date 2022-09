Tu Dinero Nunca Duerme es un programa de actualidad económica algo peculiar. Sí, nos gusta estar al tanto de lo que pasa en los mercados, pero al mismo tiempo le decimos a nuestros oyentes que no miren mucho al corto plazo. Queremos saber cómo le va a la Bolsa este año, pero no cambiar nuestra estrategia de inversión por el hecho de que el S&P500 haya subido o bajado un 15% en la última semana.

Este año es complicado mantener esa cabeza fría. Pocos ejercicios tan movidos (y para mal, en general) como este 2022. Y los inversores, incluso aquellos que han interiorizado las enseñanzas de estas cuatro temporadas, se ponen nerviosos. Nosotros, también. Porque estamos convencidos de las bondades de la diversificación y el largo plazo, pero ver cómo tus fondos pierden un 10-15-20% en unas semanas nunca es plato de buen gusto.

Por eso, esta semana, nos acompañan el CEO de Finizens, Giorgio Semenzato, y su director de inversiones, Kevin Koh Maier. Como sabrán nuestros oyentes, Finizens es uno de los grandes roboadvisors del mercado español, una de esas compañías que ofrecen estrategias de gestión pasiva ultradiversificada: cinco carteras en las que sólo varía el peso entre renta fija, variable, inmobiliario, etc.; y que invierten el dinero de sus partícipes en varios índices con activos de todo el mundo.

Este año, Finizens ha modificado ligeramente sus carteras: ¿por qué un gestor pasivo da este paso? ¿Qué ha pasado? ¿Hay cambios estructurales en los mercados que serán una nueva tendencia durante las próximas décadas?

Pues parece que sí y éste es el diagnóstico de Semenzato y Koh Maier, que admiten que la política monetaria tan novedosa de los últimos años les ha llevado a acometer esos ajusste: "El experimento de más de una década de los bancos centrales ha tenido que revertirse en muy poco tiempo. El experimento fue nuevo, pero la reacción también lo es. Y no hay datos históricos, porque no hay precedentes".

En su caso, esta nueva situación se ha traducido en una reducción del peso de la renta fija en sus carteras: "Las últimas dos-tres décadas, la Renta Fija ha producido una media del 4-5% anual, en un período sin inflación. Lo que está muy bien para alguien que no quiere riesgo. Pero esto ha provocado en los últimos dos años caídas en renta fija similares a las de renta variable. En este contexto, lo que aportaba la renta fija a las carteras ya no funciona como antes. La renta fija sigue aportando protección a una cartera, pero menos que antes. Y no todos los mercados de renta fija dan lo mismo".

Eso sí, el titular principal de su producto y de lo que aconsejan para el pequeño inversor no se ha modificado tanto. Los grandes principios se mantienen intactos: "En la próxima década, tener una cartera bien diversificadas será todavía más importante".

Esto es compatible con los pequeños retoques que han ido introduciendo en sus carteras y que vienen derivados por este cambio de paradigma: "El principal riesgo de la renta fija para los próximos años es si va a tener capacidad para generar una rentabilidad real". Hablamos de un contexto de "normalización monetaria" y puede que algunas carteras en teoría muy conservadoras no sean capaces de obtener rendimientos interesantes a medio plazo. "Es muy difícil saber qué activo va a funcionar en cada ciclo económico. Si la pregunta es si una persona de 70 años tiene que tener menos riesgo que una de 25 años, sí es cierto. Pero si la pregunta es si una persona de 70 años sólo tiene que tener renta fija... a eso decimos que no".