"A los buenos estudiantes se les ponen las cosas muy fáciles y acaban pensando que son genios"

Benito Arruñada es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. Conoce por dentro la universidad. Y no es catastrofista, ni cree que está todo mal. Tampoco tiene un discurso de brocha gorda, de esos que tiran de cuatro tópicos para salir del paso. Pero sí está preocupado. Se le nota cuando habla de la enseñanza superior, de sus profesores y alumnos, del encaje de los titulados en el mercado laboral...

Como además de catedrático es uno de los analistas más perspicaces de la prensa española ( aquí sus artículos en The Objective ), esta semana Nuria Richart y Domingo Soriano le han invitado a Economía Para Quedarte Sin Amigos . La idea es analizar el estado de la universidad española, uno de los temas sobre los que más ha reflexionado y escrito. Hace unos meses, ya le dedicamos un episodio a esta cuestión: " La mamandurria de la que no se habla: ricos, pobres y universidad ", en el que cuestionábamos que con los impuestos de todos se pague un servicio de lujo del que disfrutan sobre todo las clases altas. Hoy nos centramos más en lo que ocurre dentro de las aulas, aunque también miramos al aspecto de la financiación.

Lo primero que destacamos es una paradoja: aunque es verdad que las universidades españolas no salen especialmente bien paradas de la foto de los rankings, no es cierto que seamos incapaces de competir con los mejores centros educativos del mundo. Por ejemplo, las escuelas de negocio de nuestro país son las mejores de Europa continental y atraen cada año a miles de estudiantes que pagan muchísimo dinero por estudiar en España. Por qué lo que logramos en ese nivel no hemos conseguido llevarlo también a las facultades.

Arruñada nos apunta en varias direcciones. Desde el diseño institucional, la selección de alumnos y profesores, la (des)conexión con el mercado de trabajo... Aquí algunas de sus reflexiones más interesantes:

"En España, a los buenos estudiantes se les ponen las cosas muy fáciles. El efecto es doble: no aprenden y acaban creyendo que son unos genios". Arruñada cree que éste es uno de los grandes dramas de la educación en nuestro país. No sólo el fracaso escolar o que muchos estudiantes no adquieran los conocimientos mínimos. Sino que no aprovechamos el potencial de los que realmente podrían ser excepcionales.

"Al masificar la universidad, la destruimos". O la pregunta que nadie se hace: ¿tiene sentido que cada capital de provincias tengas un centro en el que se ofrezcan todo tipo de titulaciones?

"Estamos llamando centros universitarios a lo que en realidad es más bien un centro de enseñanza secundaria muy cara"

"La calidad de la enseñanza depende mucho de la calidad de los estudiantes"

"La universidad debería ser un desafío intelectual"

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo Franz Ferdinand. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

"Take me out"

"Do you want to"

"This fire"

"Jacqueline"

"Tell her tonight"