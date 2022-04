¿Es posible hacerse rico para un ciudadano de clase media? Respuesta corta: sí.

¿Es fácil de comprender en términos matemáticos cómo lograrlo? También.

Por lo tanto, ¿en teoría es fácil de hacer? Sí, mucho.

¿Es sencillo llevarlo a la práctica de forma constante y paciente? No tanto.

¿Es rápido? Desde luego que no.

En estos cuatro años, los seguidores de Tu Dinero Nunca Duerme nos habrán escuchado en muchas ocasiones hablar del interés compuesto. Luis Fernando Quintero, Manuel Llamas, Domingo Soriano y Luis Alberto Iglesias han recordado a menudo que tenemos a nuestra disposición un arma poderosísima, del que no somos siempre consciente y que nos permite, como dice el lema de este programa que "nuestro dinero trabaje por nosotros".

Por eso, esta semana hemos querido dedicar el programa al interés compuesto. Lo primero, para hablar del concepto teórico, porque puede haber inversores nuevos que no lo tengan del todo claro. La idea, sencilla pero que no todos siempre interiorizamos, es que los intereses también generan intereses y eso a largo plazo puede ser muy relevante: el primero año, una inversión de 100€ que logre un 10% de rentabilidad alcanza los 110 euros; pero el segundo año no tendrás 120... sino 121€, porque el 10% ya se aplica también a los 10 primeros euros de ganancia. En este punto, alguien pensará "pues un euro no es tanto". Sería un error: el primer año, ese euro no parece demasiado; pero a largo plazo los intereses que se van sumando y acumulando, sí tienen una enorme fuerza.

Para ayudarnos en esta labor, esta semana nos visitan Giorgio Semenzato y Felipe Moreno, CEO y director de desarrollo de negocio de Finizens, una de las apuestas de inversión pasiva más exitosas de los últimos años en nuestro país.

Como botón de muestra, uno de los ejemplos numéricos que han salido en el programa, aunque sólo sea para animar a los escépticos (cualquiera puede comprobarlo en una de las calculadoras disponibles en internet):

** Matrimonio joven de clase media, con un capital inicial 10.000 euros y aportaciones anuales de 3.600 euros (300 euros al mes, 150 del sueldo de cada uno de ellos):

En 25 años, con un 5% de revalorización anual tendría 214.272 euros

En 40 años, con 5% de revalorización anual, 527.023 euros

En 25 años, con un 7% de revalorización anual, 297.910 euros

En 40 años, con un 7% de revalorización anual, 918.739 euros

Precisamente sobre este asunto la pregunta de esta semana corrió a cargo de John Müller, quien se interesó de algo muy relacionado con el tema del día: la inflación. ¿Es posible vencer la inflación y ganar dinero en Bolsa? No se pierdan las respuestas del equipo de Tu Dinero Nunca Duerme y los invitados del día de Finizens.