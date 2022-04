Cómo escogen sus acciones los inversores más exitosos. Ésta pregunta es clave, pero nos la hacemos muy pocas veces. Cuando vemos un fondo que obtiene beneficios, lo primero es echar un vistazo a los fundamentales de las compañías en cartera: su precio, deuda, beneficios o activos. Y sobre todos estos aspectos, desde la situación financiera a las ratios, le preguntamos a sus gestores cuando les tenemos cerca.

Pero la tesis de inversión no comienza cuando abrimos los estados financieros de una empresa para estudiarlos. El inicio del proceso llega cuando el gestor decide mirar una compañía. ¿Por qué lo hace? Hace decenas de miles de opciones y el tiempo es limitado. A 15 minutos por empresa, durante una semana de 40 horas, el gestor más disciplinado sólo podría echar un mínimo vistazo a 160 empresas por semana y 6.400 en un año con 40 semanas operativas (quitando vacaciones y otras tareas dentro de la gestora). Puede parecer mucho, pero se quedaría apenas en el 15% de las cotizadas a nivel mundial, que suman más de 41.000. Ese cuarto de hora que no da para nada... nos obligaría a olvidarnos del 85% de las opciones.

Esta primera selección tiene una parte de proceso pautado, directo, técnico, casi automático. Miras unos ratios o te haces un screening y dejas fuera lo que no salga en verde en el excel. Pero también es un arte, una mezcla de la intuición que da la experiencia y esa mirada especial, del gestor con muchos años de trabajo a sus espaldas que ya intuye dónde pueden esconderse las oportunidades.

Esta semana, Tu Dinero Nunca Duerme recibe la visita de Rocío Recio, del equipo de relación con inversores de Cobas AM, para explicarnos un poco mejor cómo es su proceso de inversión. Y nos advierte de un riesgo: "no hay que enamorarse de una compañía" por las horas pasadas estudiando sus cuentas o porque la historia suene bien. Mantener la cabeza fría en el momento de decidir si estudiar o no una empresa y, posteriormente, si incluirla en tu cartera es una de las claves de los grandes gestores.

Así, Recio nos explica que normalmente la primera mirada de Cobas se dirige a "compañías que están en rojo en Bolsa, las que están pasándolo mal", porque es ahí donde pueden encontrarse las mejores oportunidades. A partir de ahí, llega el análisis de la calidad del negocio: "Para nosotros es clave que tengan ventajas competitivas, algo muy importante para saber si es un buen negocio y de calidad. También miramos mucho al equipo directivo y el management".