Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, obsolescencia programada. ¿Qué es eso? Pues esa idea, muy extendida entre el español medio, que asegura que las empresas se han puesto de acuerdo (todas y de todos los sectores) para estropear a propósito sus aparatos. Sí, esas mismas marcas que tanto empeño ponen en construir un nombre en el que confíen los consumidores, que se gastan muchísimo dinero en marketing y relaciones públicas, que compiten por convencernos de que sus nuevos productos son todavía mejores que los anteriores... pues bien, esas empresas luego conspiran en habitaciones cerradas para engañarnos haciendo máquinas que se autodestruyen unos meses después de terminada la garantía.

El programa toma como hilo conductor este artículo de Domingo Soriano sobre el documental "Comprar, tirar, comprar". Y se pregunta si tiene algún sentido una acusación tan extraña. Porque, además, esto no es sólo una teoría de la conspiración que algún movimiento de izquierda muy marginal haya dado a conocer. Lo de la obsolescencia programada se da casi por hecho. En España, el Ministerio de Consumo dirigido por Alberto Garzón aprobó hace unos meses una norma para ampliar la garantía de los bienes de consumo duradero. Y en Europa, la Comisión Europea sigue el mismo camino. En los dos casos, la acusación es la misma: las empresas quieren vernos metidos en una espiral de consumo sin fin, para lo que hacen aparatos que duran menos de lo que deberían.

En la calle, mientras tanto, es común el dicho de "ya no se hacen xxxxx (ponga aquí lo que usted quiera) como los de antes". ¿Es eso cierto? Nuria Richart y Domingo Soriano saben el riesgo que corren al decir esto. Pero su respuesta es que no, que no sólo no es cierto, sino que es al contrario: los bienes que tenemos a nuestra disposición son mejores, con más prestaciones, más baratos y consumen mucho menos que los de hace 20-30-40 años. Tras el episodio dedicado a los precios de los años 60, volvemos a desmontar esa mirada nostálgica sobre el pasado. Nostálgica y falsa, porque sólo tiene en cuenta un lado de la ecuación (la duración) sin mirar los otros: el precio, las reparaciones, los materiales, etc... Si nuestros abuelos, los que alababan las bondades de la mesa de comedor que habían heredado de sus padres levantaran la cabeza. No sabemos si les gustaría todo lo que podrían ver a su alrededor, pero hay algo que está muy claro: también acabarían, como todos nosotros, desesperados en los pasillos de Ikea.

Música

En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo Death cab for Cutie. Y estos son los temas que hemos escuchado en el programa:

" I Will Follow You Into The Dark"

"Title And Registration"

"Information Travels Faster"

"Soul Meets Body"

"The New Year"