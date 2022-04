Dice la Wikipedia que el arrendajo es "una especie de ave paseriforme de la familia de los córvidos". Los que no sabemos mucho de pájaros lo definiríamos como pequeño y de curioso plumaje (es muy colorido). También es la imagen que Marcos Álvarez, el invitado de esta semana en Tu Dinero Nunca Duerme, ha elegido para explicar su filosofía de inversión, la de alguien que mira el largo plazo, y no mueve apenas su cartera, casi como si se le hubiera olvidado dónde ha guardado sus activos. Porque ésta es una de las características más curiosas de este ave, que va recogiendo muchas bellotas y las esconde en multitud de escondites, tantos que muchas veces olvida incluso donde las tiene.

"Siempre he distinguido la inflación quisquillosa de la sigilosa. Porque cuando me avisa, como ahora, puedo protegerme de cierta inflación. Pero me preocupa más la sigilosa, que las que te golpea sin que te des cuenta", asegura Álvarez.

"Muchas veces, donde el río está revuelto, es donde hay buenas opciones. Otra clave es la diversificación. Yo no valoro lo mismo un vehículo de inversión en el que sus primeras posiciones tengan un 10%, que uno que tiene un 1%. Si tienes un producto más concentrado que sube lo mismo que uno menos concentrado, con el primero tienes una prima de riesgo", asegura Álvarez.

De hecho, su idea es en cierto sentido contraintuitiva. Frente a los que nos dicen que aprovechemos la oportunidad, Álvarez subraya la importancia de tener un plan previo y seguirlo, sin mirar modas ni titulares: "Si tenemos en cuenta que el mercado puede subir o bajar un 10-20% al año, eso está metido dentro del proceso. Si yo sé que algo va a venir, pero no sé cuándo, y cuando aparece tengo liquidez, invierto. Pero no para aprovechar esa oportunidad... sino porque es parte del proceso y del plan que ya había contemplado".