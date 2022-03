Rusia y los sueños de la izquierda española: cómo será la vida sin las malvadas multinacionales

Esta semana, en Economía para quedarte sin amigos , Nuria Richart y Domingo Soriano viajan al que debería convertirse, si no lo era ya, en el nuevo paraíso de la izquierda europea: Rusia. No nos referimos a la desaparecida (aunque no en todo) URSS, sino al Moscú y al San Petersburgo de 2022. La invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin ha tenido un efecto rebote inesperado: el exmiembro de la KGB ha conseguido que su país se desenganche de la economía capitalismo y de la globalización.

En estas semanas de conflicto, miles de empresas han salido de Rusia. Y los lazos comerciales con los países occidentales se han roto casi por completo (aunque no del todo en cuestiones energéticas). De esta manera, se logra todo lo que la izquierda siempre ha querido: un país riquísimo en recursos naturales sin la nefasta influencia de las multinacionales que, en ese relato que nos hacen cada día, sólo se aprovechan de los recursos de los lugares en los que se instalan para saquearlos.

Si fuera cierto lo que esta izquierda proclama, lo que deberíamos ver es un país pujante, que tras unas pocas semanas de ajuste, comienza a utilizar sus materias primas únicamente en su beneficio (ya no será explotadas para el disfrute de las grandes empresas) e interioriza muchos de los objetivos incluidos en los programas de partidos como Podemos (veto a acuerdos comerciales, consumo de proximidad, penalización o expulsión de las grandes empresas que no colaboran con el interés general...) Esa postura pro-rusa de muchos de estos partidos es muy lógica y coherente: por un lado, para agradecer los servicios prestados a quien tanto les ha apoyado en el pasado. Pero también por cercanía ideológica: desde la caída del Muro de Berlín, ningún un país europeo había abrazado con tanta determinación el no-capitalismo. Alberto Garzón, Pablo Iglesias o Yolanda Díaz deben estar encantados. ¿Cuál será el resultado? Mucho nos tememos, y los ciudadanos rusos de a pie también... que el mismo de siempre.

- Recomendaciones de lectura. Esta semana, recomendamos los dos artículos de Domingo Soriano en Libre Mercado que sirvieron como base para el guión de este episodio:

- Música. En esta ocasión, la protagonista de nuestra selección musical es la guerra, con un puñado de grandes temas que han tratado esta cuestión:

"The End", The Doors

"These Boots Are Made for Walkin'", Nancy Sinatra

BSO de El puente sobre el Río Kwai

"Sarabande", Barry Lyndon BSO

"Cat People (Putting Out Fire)", David Bowie

------------------------------

Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los Podcast de Libertad Digital y esRadio. Instala nuestra aplicación para iOs o Android, entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Podimo o iVoox. ¡Suscríbete!