La renta fija se lleva mal con el miedo y la incertidumbre. En realidad, todos los activos (como ya hemos dicho en cada una de las semanas de este 2022 tan convulso) se llevan mal con el miedo y la incertidumbre. O quizás los activos no tanto, pero sí sus inversores. A nosotros, desde luego, en Tu Dinero Nunca Duerme nos inquietan este tipo de escenarios, plagados de volatilidad y riesgo. Nos preocupan incluso aunque sabemos que son momentos en los que pueden aparecer grandes oportunidades. Muchos gestores han construido sus mejores carteras aprovechando este movimiento, aunque para el inversor medio estas situaciones son tan peligrosas como un campo plagado de minas. ¿En qué lado caeremos cada uno de nosotros: en el de los que aprovechan la volatilidad o en el de los que la sufren?

Para responder a todas estas preguntas, esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme tenemos como invitado a uno de los gestores de renta fija más exitosos de España: Rafael Valera, socio de Buy&Hold:

"La deuda corporativa no es ajena a la gubernamental. Igual que España se compara con Alemania (eso es la prima de riesgo), la deuda corporativa se compara con la soberana. Todo es comparable, por eso siempre hay que ver con respecto a qué algo está caro o barato", nos explica Valera, que compara la situación actual con la que vivimos hace un par de años: "Si nos vamos a marzo de 2020, ahí la incertidumbre era brutal: algo parecido a la de ahora o peor. En aquel momento, salió la presidenta del BCE y dijo que esto de la pandemia no era un problema de los bancos centrales. Y la deuda española, que estaba en el 0, se fue al 1% en un día". Pero aquello no duró, rápidamente los bancos centrales tomaron cartas en el asunto y comenzaron a apoyar sus monedas. La duda ahora es qué harán.

El problema es que no hay alternativas gratuitas, nos recuerda Valera: "Hoy tener el dinero en cash tiene un coste importante. Hay que tener visión a medio plazo, mínimo a dos años vista. Con esa visión, debemos estar en compañías solventes y que puedan tener el viento de cola (por ejemplo, aquellas que pueden trasladar las tensiones inflacionistas a precios)".

¿Y qué hacer? ¿Dónde encontrar la seguridad en estas semanas?: "No soy amigo de invertir en refugios en tiempos de crisis. Hay que invertir en aquellas cosas que están sufriendo, pero sabemos que verán la luz. Es lo que hicimos en pandemia. Lo que hay que hacer es comprar barato y vender caro: en esto y en todo. En renta fija hay que ser más táctico que en renta variable: cuando un bono te está pagando 0%, muchas veces te dicen ‘es que es un refugio’. ¿Y qué? Si con el bono de un país te están pagando cercano al 0 con una inflación al 6%..."