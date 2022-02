Casi todos los inversores están nerviosos en este arranque de 2022. De hecho, parece que es parte de la naturaleza del ahorrador: estar inquieto por algo que es inevitable, la falta de control sobre un futuro que no puede saber cómo será. Pero si eso es lo habitual, en estos meses, entre la inflación, las declaraciones de los banqueros centrales o los conflictos geopolíticos... mantener la calma es todavía más complicado.

Pero si a todos nos afecta, podríamos decir que a los mayores de 50 años les afecta un poco más. Porque con esa edad, hay (1) más ahorro, (2) un horizonte inversor más corto y (3) la cercanía de una jubilación que se espera con ilusión pero también sabiendo que deja menos margen de maniobra. Por eso, para hablar de cómo enfocan la inversión las personas mayores, esta semana visitan Tu Dinero Nunca Duerme Giorgio Semenzato y Felipe Moreno, CEO y director de Desarrollo de Negocio de Finizens.

"Hay una paradoja con esto: es muy habitual que digamos que, desde un punto de vista vital, los 50 son los nuevos 30. Pero desde un punto de vista financiero, parece como que su vida ya ha terminado. Pero una persona con 50 años tiene muchísimo por delante y mucha vida por vivir. Hay que salir del síndrome de ‘mi vida financiera está acabada’ y tomar cartas en el asunto", nos explica Semenzato.

Y aquí nos encontramos un problema: los productos que tradicionalmente se han asociado a los perfiles de esta edad ya no son lo que eran: "No puedes permitirte el lujo de tenerlo parado, porque no te renta nada. Ahora mismo, con la inflación al 6-7%, tenerlo en la cuenta es lo más seguro en términos de pérdida de poder adquisitivo".

Semenzato y Moreno también nos han dado cifras: una persona con 100.000 euros, con una rentabilidad del 5,5% a quince años y ahorre 10.000 euros al año, llegaría a tener en su banco 459.000 euros al final del período. Con una rentabilidad del 7% (que no deja de ser la media histórica que ofrece la Bolsa norteamericana desde hace 200 años), estaríamos hablando de más 544.000 euros.