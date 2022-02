El debate: Jano, Richart y Soriano, sobre rebaños, redes sociales y la 'economía' de la censura

Esta semana, en Economía para quedarte sin amigos , nos contradecimos. Porque hemos invitado a un amigo. Eso sí, es uno de esos que también hace afirmaciones incómodas. No incómodas para nosotros, pero sí para muchos de los nuevos guardianes de la verdad y la moral. Hablamos de Jano García, uno de los liberales españoles que más fama ha alcanzado en los últimos años.

Jano (en este caso su nombre propio es también su imagen de marca) publicó hace unas semanas El rebaño (Esfera de los Libros) un retrato de algunos de los males que aquejan a nuestra sociedad, sobre todo aquellos problemas que tienen derivadas en el debate público: censura en las redes, intento de imponer un pensamiento único, miedo a expresarse, mezcolanza entre poder político y económico, sometimiento de las minorías a las mayorías...

Sobre todos estos temas hablará con Nuria Richart y Domingo Soriano. Y sobre ese concepto de "alogocracia", alrededor del que gira su libro: el Gobierno de los que rechazan la razón. Porque rechazan la razón pero no el poder, ni la capacidad coactiva del mismo para imponerse sobre aquellos que no están dispuestos a aceptar los nuevos dogmas que se consideran intocables. En esto hay política e ideología, sí; pero también economía. Porque hay mucho dinero y muchas formas de vida en juego. Porque hay incentivos, presión y grandes empresas en situación semi-monopolística. De la corrección política que se empezó a gestar en los 90 a la cultura de la cancelación de nuestros días. Y si no les paramos los pies, seguirán y avanzarán. Lo que hemos visto hasta ahora son sólo sus primeros pasos, pero sus planes van mucho más allá.

- Música. En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo indie Camera Obscura, originario de Glasgow:

"I'm ready to be heartbroken"

"Teenager"

"Come back Margaret"

"Let's get out of this country"

"The Sun On His Back"

------------------------------

Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los Podcast de Libertad Digital y esRadio. Instala nuestra aplicación para iOs o Android, entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Podimo o iVoox. ¡Suscríbete!