Garci cuenta cómo "el Palacio de la Música fue mi primera comunión del cine: los porteros, las taquilleras, la gente del bar... fue la entrada en una profesión que quién me iba a decir a mí en aquel momento que años después sería la mía". Si eres religioso, continúa el director, "era como una catedral, esos cines tenían mucho mármol en las escalinatas, eran preciosos".

Y el Palacio de la Música, tristemente cerrado actualmente, tuvo mucho que ver en que Lo que el viento se llevó impresionara tanto a Garci. "Si hubiera sido en un cine pequeño no me hubiera impresionado tanto, pero la magnificencia de ese cine, los cartelones, es algo que volví a sentir cuando estuve en el Radio City de Nueva York". Allí acudió junto a Antonio Mercero al estreno de Qué me pasa doctor, "era impresionante oír cómo se reían 6 mil personas a la vez, había momentos en que no se oían los diálogos". De hecho, para Garci "los cines de la Gran Vía, como el Avenida o el Palacio de la Música tenían cierto aire norteamericano, el barroco neoyorkino".