Adolescentes: la lección de economía que todos deberían aprender

Esta semana, en Economía para quedarte sin amigos , hablamos de hijos... y de dinero. Nuria Richart y Domingo Soriano le dedican este episodio a los adolescentes. Con un doble mensaje: (1) ¿Tú sabes cuánto cuesta tu vida? Pues piensa al respecto, porque no has salido, ni mucho menos, barato.

(2) Y frente a lo que podría parecer, éste no es, ni mucho menos, un mensaje anti-paternidad o que busque alejar a los jóvenes de la familia, sino todo lo contrario. Porque las encuestas nos dicen que la gran mayoría de los padres creen que mereció la pena tener esos hijos. Por lo tanto, entre esas dos alternativas: creen que son más valiosos sus hijos que lo que perdieron. Hablamos de un concepto económico muy importante: el coste de oportunidad. Porque Richart y Soriano creen que la pregunta que deberían hacerse los jóvenes, los recién casados y los veinteañeros españoles no debería ser: ¿cómo vas a tener hijos y perderte todo lo que siempre nos dicen que nos perdemos: viajes, coches, casas o trabajo? La pregunta debería ser: ¿cómo vas a no tenerlos y perderte algo tan valioso que los que lo tienen lo prefieren a cualquiera de sus alternativas?

- Recomendaciones de lectura: a continuación, incluimos un enlace a los artículos, vídeos, webs o libros recomendados en el programa de esta semana.

- Música. En esta ocasión, la protagonista de nuestra selección musical es La Faraona, Lola Flores. Y estos son los temas que se han podido escuchar en el programa de esta semana:

"A tu vera"

”Que me coma el tigre"

”Pena, penita, pena"

”Dime"

”La Zarzamora”

------------------------------

