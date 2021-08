La inversión en dividendos parece que debería ser un tema no muy polémico. Si una empresa paga dividendos a sus accionistas, y más aún si lo hace de forma estable y creciente, es porque tiene beneficios. ¿No? Eso es lo que dice la teoría. Negocio sólido -> Beneficios -> Dividendos.

Luego, en la práctica, no es tan sencillo. Porque el pago de dividendos se ha convertido en una especie de obligación para algunas empresas o sectores. Y en muchas ocasiones oculta una pésima asignación de capital, que destruye valor para el accionista en la búsqueda de un titular, ese que dice que la compañía mantiene, pase lo que pase, su dividendo.

Para ayudarnos a resolver las dudas, esta semana hemos invitado a Tu Dinero Nunca Duerme a Gregorio Hernández, experto en este tipo de estrategia y autor del libro Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero. ¿Es bueno para todos invertir en empresas que reparten dividendos? ¿Es de verdad la opción más conservadora?

Los hay que defienden que sí, que es una manera sencilla y sólida de obtener un buen retorno para el inversor no profesional. Enfrente, los que aseguran que cualquier empresa con buenas perspectivas a futuro debería encontrar formas de asignar el capital mejores que el dividendo.

Por eso, Hernández comienza recordándonos que de la teoría a la práctica hay un buen trecho. Y que sí, que puede que las mejores empresas del mundo reinviertan sus beneficios porque ésta sea una opción mejor que el pago de un dividendo. Lo que no es tan sencillo es encontrarlas: “Hay estrategias de inversión en las que se puede ganar más dinero, pero consisten en buscar negocios no conocidos y la mayoría de la gente no es capaz de averiguar que están ahí y que son los que van a crecer. La ventaja de la inversión con dividendos es que inviertes en lo que conoces y en empresas que son muy fáciles de encontrar”.

¿Fácil? Para el inversor medio, esto de seleccionar buenas compañías muchas veces parece lo contrario de fácil. Hernández apunta algunas claves: “Sectores con barreras de entrada, poca deuda, negocios que todos sabemos que van a seguir funcionando (electricas, seguros, autopistas, ascensores...) El conocimiento de qué empresas elegir lo tiene ya la gente sin saberlo”.