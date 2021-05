Iván Martín es uno de los inversores españoles más reconocidos de las últimas décadas y Magallanes Value Investors, una de las gestores boutique de más éxito en los últimos años. Incluso en ejercicios complicados para el value, Magallanes ha conseguido buenos resultados.

Sufrió en el invierno y la primavera del año pasado, como todos, cuando la crisis del covid-19 se llevó por delante a los inversores desprevenidos, con caídas generalizadas que se sintieron en los mercados de todo el planeta. Luego, tras el batacazo, llegó la recuperación. Y sí, casi todos los sectores se fueron recuperando poco a poco tras los mínimos de marzo de 2020. Pero pocos inversores lo aprovecharon como los value, que han vivido un par de trimestres de oro (el último de 2020 y el primero de 2021): las vacunas no sólo han cambiado nuestras perspectivas sanitarias, sino también el destino de algunas de las empresas más castigadas en la década previa (industriales, materias primas...). Y los value estaban ahí, agazapados para aprovechar ese rebote y esa vuelta a una cierta normalidad. Magallanes ha tenido retornos superiores al 35% en los últimos seis meses y por encima del 60% en el último año.

Sin embargo, a pesar de estas grandes cifras, Magallanes no se ha dormido en sus carteras y ha innovado. La gestora de Iván Martín ha dado la sorpresa hace unos meses con la noticia de que entraba en el sector bancario de la mano de Bankinter e ING. En Tu Dinero Nunca Duerme no podíamos escapar a la tentación de preguntarle qué han visto en uno de esos sectores del que los value siempre han huido: “No es de extrañar que determinados inversores hayan estado ajenos a la banca. No habíamos comprado ni un solo banco desde los orígenes de Magallanes, hace siete años. ¿Por qué ING o Bankinter? A veces siendo value te preguntaban mucho si no te salían las cuentas con los bancos, que cotizaban a un PER muy bajo o con un precio por debajo de su valor en libros. Y nosotros alguna vez hemos dicho que pocas cosas habían salido más caras que comprar un banco barato en Europa”.

¿Y, entonces, a qué se debe este cambio? Martín nos lo explica así: “Aquí es importante aquello que decimos de que nosotros somos selectores de valores, incluso en sectores que no son demasiado apetecibles. La tesis general sobre la banca sigue vigente, pero hay algunas excepciones. Bancos sí, pero no todo vale”

Este movimiento ha sido muy comentado en los foros value en las últimas semanas. Y es que las grandes gestoras value españolas han sido muy reticentes al sector. El primero de esos bancos es Bankinter y así argumenta Martín su tesis de inversión: “Bankinter ha sido el único banco que prácticamente no ha tenido que hacer ningún ajuste en España. Y está adaptado a la nueva realidad digital. No es el banco más grande de España, pero eso no nos importa: lo que buscamos es que sea solvente, rentable, con tasas de rentabilidad de doble dígito, centrado en el negocio minorista, sin mochilas de expansiones pasadas... Está muy pensado el porqué de determinados bancos”.

La segunda gran inversión de Magallanes en el sistema financiero ha sido el banco holandés ING: “En el caso de ING, el 70% viene del negocio minorista. Por qué nos gusta esto: porque el activo es más granular, no es como la banca que tiene menos préstamos que si se caen puede hacer más daño al balance. Además, es un tipo de cliente muy rentable y que aporta ingresos vía comisiones. ING atiende millones de clientes con apenas 1.400 oficinas. Y tiene uno de las ratios de capital más altas de Europa. Tendrían que caer muchos otros antes de que cayese ING. Todo en un entorno que creemos que es favorable al sistema financiero, aunque no es la razón principal o de peso por la que hemos buscado estos bancos”.