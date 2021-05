Esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, tenemos como invitado a Javier Sáenz de Cenzano, responsable del fondo managers de AzValor. La idea es avanzar un poco más en la construcción de la cartera de inversiones que está construyendo TDND. Y es que nos hemos puesto como principal objetivo para este 2021 la elaboración de una cesta de activos de inversión de entre todos los que nos ofrecen las gestoras que nos visitan. Queremos hacer que el skin in the game del que hablamos tanto sea una realidad y no un mero titular.

El fondo de gestores de Azvalor es un producto muy especial. En ocasiones hablamos de "fondos de fondos", pero en este caso sería más acertado hablar de un "fondo multigestor", el primero de este tipo en España. La idea es concentrar en un solo fondo las mejores ideas de inversión de esos gestores, en este caso cuatro de los más reconocidos profesionales con un enfoque value de la actualidad.

La primera pregunta era obligada, por qué AzValor escogió a estos cuatros gestores para este fondo tan especial (Donald Smith & Co, Mittleman Brothers, Moerus Capital Management, Goering & Rozencwajg). Y la ”Gestoras tipo boutique, con experiencia, especializadas en un tipo de proceso de inversión, no muy grandes, equipos de inversión muy experimentados y con mucho skin in the game. Y procesos de inversión centrados en la selección de compañías con un análisis muy profundo. No ha habido ningún cambio desde el principio: seguimos manteniendo la convicción en todos ellos”.

"La idea del fondo es invertir en las mejores compañías de los mejores managers del mundo. Un fondo de fondos limitaba el tipo de gestoras con los que queríamos invertir. Además, en términos de transparencia, en un fondo de fondos hay una doble capa de comisiones, mientras que en nuestro fondo de managers simplemente tiene la comisión típica para cualquier fondo de inversión", nos explicaba Sáenz de Cenzano.

El caso de AMC

Como ejemplo del tipo de inversión y de compañía en la que están posicionados, Sáenz de Cenzanos eligió AMC, uno de sus grandes éxitos de los últimos meses: "Es un caso muy interesante y representa muy bien cómo gestiona Chris Mittleman, un gestor que estaba invertida en esta compañía desde hace años. Es una empresa líder a nivel mundial, pero que con el covid pasa a ingresar cero de un día para otros. Además, tenía deuda. El mercado asumió que iba a quebrar porque no iba a lograr financiación y la acción se fue a dos dólares. Pero en enero, la compañía anunció que había logrado esa financiación y en dos días la cotización se disparó el 80%", explicaba Cenzano.

En aquellos momentos, también fue una de las compañías afectadas por aquellos procesos asociados a los foros de Reddit, que comenzaron a hablar de esta empresa, en la que había muchos cortos involucrados, y se triplicó el precio en apenas unos días. "El acierto de Mittleman fue asignarle una probabilidad muy elevada de que no iba a ir a la quiebra. ¿Por qué? Porque conocía muy bien el ecosistema de la compañía y sabía que era una mala solución para todos: productoras, propietarios de los edificios... Ir más allá de los números y conocer lo que había alrededor del negocio le dio la solidez para no claudicar en los momentos en que el mercado pensaba que se había equivocado", contaba el responsable de este fondo multigestor de Azvalor.

La convicción en sus posiciones y en su trabajo, en todas las horas dedicadas al análisis de cada empresa, es clave. Si uno no está convencido al 100% será muy complicado que se mantenga tranquilo en los malos momentos, que son los que definen a los grandes inversores: "Bajarse del barco en medio de la tormenta es la receta perfecta para tener pérdidas", sentenciaba Cenzano.