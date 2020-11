Lo prometido es deuda. Economía para quedarte sin amigos dedica un nuevo espacio a las pensiones. Cinco nuevos mitos (y uno extra) sobre las prestaciones de jubilación. Tras el programa de la semana pasada, centrado sobre todo en las pensiones del presente, en esta ocasión Nuria Richart y Domingo Soriano discutirán sobre las perspectivas a futuro: qué nos espera y qué podemos hacer para mejorar nuestras opciones.

Como siempre en este espacio, lo harán sin miedo a granjearse nuevos enemigos: así, nos dirán que no es cierto que los recortes a las pensiones se deban a la corrupción o al mal manejo de los fondos públicos (o no del todo). Y nos recordarán algo obvio, pero que ni siempre queremos admitir: que el sistema de pensiones español es uno de los más generosos del mundo. No, en relación a nuestro nivel de riqueza, productividad o empleo, tenemos prestaciones más que dignas.

También hablarán de soluciones: de natalidad, de inmigrantes y de productividad. Y sí, es cierto que mejorar en cualquiera de estos aspectos supondría un alivio para la Seguridad Social. Pero también lo es que nos hacemos trampas al solitario cuando recurrimos a estos argumentos. En primer lugar, porque ningún escenario futuro apunta a que el cambio en cualquiera de estas variables vaya a ser tan importante como para modificar de forma sustancial el equilibrio financiero del sistema. Pero, además, porque para que cambien las cosas en el mercado laboral o en el número de nacimientos, tendríamos que hacer algo... que no estamos haciendo.

Y, por supuesto, Richart y Soriano nos alertan sobre el resto de los grandes mitos de la Seguridad Social: retrasar la edad de jubilación no es quebrar (respuesta correcta: sí, lo es); la separación de fuentes de financiación es una reforma (respuesta correcta: no lo es); la deuda del Estado se circunscribe a los bonos y letras emitidos (respuesta correcta: no es cierto, la deuda implícita u obligaciones con los ciudadanos también debería contar); el consenso del Pacto de Toledo es una buena noticia (respuesta correcta: no lo es y, en realidad, ese acuerdo sirve para ocultar la realidad, no para hacer reformas necesarias); el cisne negro de las pensiones es que quebrarán (respuesta correcta: esto es lo normal, el cisne negro es que pase algo inesperado y salvemos las cuentas públicas sin hacer reformas).

