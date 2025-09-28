Menú

Ecología Para Todos: 50 años de Tiburón, la película que hizo tanto daño a la realidad

Miguel del Pino hoy dedica su sección a la icónica película Tiburón, que cumple 50 años. ¿Cuánto daño hizo a la realidad del animal?

Es la Mañana de Fin de Semana

