Federico a las 7: España y Argentina unidas por la corrupción

- Tertulia de Federico especial sobre Argentina: Milei enseña a Vox sus cartasFederico analiza junto a L. Balcarce, A. Vara y Rosana Laviada las elecciones en Buenos Aires y el efecto que pueden tener sobre las nacionales.
- La Bolsa: El Ibex 35 recupera parte del terreno perdidoFederico comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño.
- Las Noticias de La Mañana: El PP vuelve a sus errores y dice "entenderse" con JuntsFederico analiza las desafortunadas declaraciones de Miguel Tellado asegurando que el PP se entiende con Junts por ser un partido de centroderecha.
- La República de los Tonnntos: El estúpido tuit de Yolanda Díaz para atacar a FeijóoSantiago González comenta las reacciones de la izquierda contra Feijóo y otros asuntos de la actualidad.
- Federico a las 8: Sánchez intenta marcar la agendaFederico comenta con Daniel Muñoz la declaración institucional sobre Gaza anunciada a última hora.
- Prensa económica: El auge de los divorcios en septiembre agita el mercado inmobiliarioLM publica cómo el aumento considerable de divorcios en el mes de septiembre agita el mercado inmobiliario.
- Federico a las 7: España y Argentina unidas por la corrupciónSeguimos las elecciones en Buenos Aires que marcan los comicios de octubre. Federico repasa la actualidad con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo
- Los titulares de la prensa del díaLa prensa del día recoge cómo el peronismo ha derrotado al partido de Milei en las elecciones provinciales en Buenos Aires.
- Federico a las 6: ¿Corrupción en la Argentina de Milei?Federico analiza las informaciones sobre posibles casos de corrupción en el entorno de Milei que embrombrecen sus grandes avances económicos.
- Reportajes en Es la Mañana: ¿Qué ha pasado en Argentina? Las claves del KarinagateVanessa Vallecillo explica el contexto marcado por la corrupción que ha marcado las elecciones de Buenos Aires dando la victoria al peronismo.
