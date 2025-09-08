Menú

Federico a las 7: España y Argentina unidas por la corrupción

Seguimos las elecciones en Buenos Aires que marcan los comicios de octubre. Federico repasa la actualidad con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Seguimos las elecciones en Buenos Aires que marcan los comicios de octubre. Federico repasa la actualidad con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo
El presidente de Argentina, Javier Milei, se dirige a los legisladores en la Knesset, el parlamento de Israel, en Jerusalén, el miércoles 11 de junio de 2025. (Foto AP/Ohad Zwigenberg) | Cordon Press

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado