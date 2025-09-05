Federico a las 7: El Rey y Feijóo no son los enemigos

Últimos audios
- Tertulia de Federico: Feminismo sociata en la era post ÁbalosFederico aborda con Maite Rico, Raúl Vilas y Rosana Laviada la sorprendente iniciativa socialista para prohibir la prostitución con alusiones al PP.
- La Bolsa: 14.875 puntos para el Ibex 35Federico comenta con Luis F. Quintero la apertura de la Bolsa.
- La República de los Tonnntos: La "algarada antisemita" del "nene de Huawei"Santiago González comenta cómo la izquierda ahonda en su antisemitismo, empezando por el Gobierno.
- Federico a las 8: La carrera fiscal clama contra la presencia de García Ortiz en la apertura del año judicialFederico aborda la previa de este acto con Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales.
- Federico entrevista a Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de FiscalesFederico entrevista a la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, por el caso García Ortiz.
- Prensa económica: Los problemas de la red ferroviaria españolaFederico comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica.
- Federico a las 7: El Rey y Feijóo no son los enemigosLa apertura del año judicial marca, este viernes, la actualidad del día que Federico repasa con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo.
- Las Noticias de La Mañana: El PSOE y la prostituciónFederico y el equipo de La Mañana comentan las otras noticias de la actualidad.
- Resumen de prensa: 05/09/2025Daniel Muñoz y Silvia Riveiro comentan los principales titulares y noticias de la prensa digital e impresa.
- Federico a las 6: La presión de Sánchez sobre García OrtizFederico comenta el último movimiento de Pedro Sánchez con García Ortiz, los ataques a Israel por parte del Gobierno y otros asuntos de la actualidad.
