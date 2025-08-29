Federico a las 7: Putin perpetra otra matanza en Ucrania

Últimos audios
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Series: Series para maratonear en septiembreAna Mateu comenta con Juanma González y Dani Palacios una selección de series diferentes de género de comedia.
- Por fin es viernes: Estrenos de esta semanaArconada comenta los estrenos de cine de la semana y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- Crónica Rosa: Cayetano Rivera y su exsuegra vengativaAna Mateu comenta toda la actualidad del corazón con Emilia Landaluce, Dani Carande, Javier del Pozo y Verónica Caso.
- Prohibido Contar Ovejas: ¿Cuál es tu banda del Brit Pop? Un viaje musical entre Blur, Oasis, Pulp y másDe Oasis a Blur, pasando por Pulp y Suede: repasamos las bandas que marcaron los 90 con guitarras, rivalidades y mucho estilo británico.
- Tertulia de Federico: PSOE y VOX se retroalimentan y dejan fuera de juego al PPDaniel Muñoz comenta la connivencia entre PSOE y Vox y otros asuntos de la actualidad con Alejandro Vara, Eduardo Inda, Pablo Planas y V. Vallecillo.
- La Bolsa: El Ibex 35 mantiene "por los pelos" los 15.000 puntosLuis F. Quintero comenta la apertura del parqué madrileño.
- Federico a las 8: Los incendios y la inmigración ilegal abren el nuevo curso políticoDaniel Muñoz comenta los principales temas que abonan el inicio del curso político y que enfrentan a PP y PSOE.
- Prensa económica: El campo estalla contra los planes ecologistas del GobiernoDaniel Muñoz comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica.
- Las Noticias de La Mañana: Petro y Maduro se alían contra TrumpDaniel Muñoz y el equipo de La Mañana comentan la alianza de Gustavo Petro y Nicolás Maduro contra EEUU.
