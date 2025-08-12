Menú

Federico a las 7: Santos Cerdán, implicado en una trama de sobornos

Daniel Muñoz comenta las últimas revelaciones sobre el ex número dos del PSOE que sigue en prisión.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Daniel Muñoz comenta las últimas revelaciones sobre el ex número dos del PSOE que sigue en prisión.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado