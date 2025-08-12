Federico a las 7: Santos Cerdán, implicado en una trama de sobornos

Últimos audios
- Prohibido Contar Ovejas: Canciones de venganza: de McCartney y Lennon a Taylor Swift y Judas PriestDe Paul vs. John a Taylor Swift y Johnny Cash: repasamos las venganzas más sonadas de la música con pullas, duelos y ajustes de cuentas musicales.
- Crónica Rosa; El espectacular anillo de compromiso de Georgina: todos los detalles y el alucinante precioAna Mateu comenta toda la actualidad del corazon con Verónica Caso, Beatriz Cortázar, Beatriz Miranda y Carlos Pérez Gimeno.
- Tertulia de Federico: El negocio de la inmigración ilegalDaniel Muñoz aborda con Carlos Cuesta, Pablo Planas y Silvia Riveiro la falta de respuestas a un desafío que cada vez es mayor.
- La Bolsa: El Ibex 35, cerca de los 15.000 puntosLuis F. Quintero comenta la apertura del parqué madrileño.
- Federico a las 8: Sánchez convierte a España en un país irrelevanteDaniel Muñoz analiza la irrelevancia de España en política internacional desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.
- Las propuestas del PP sobre vivienda vistas por los expertosDaniel Muñoz entrevista a María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.
- Última hora del incendio en Tres CantosDaniel Muñoz entrevista a Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
- Prensa económica: Madrid lidera la financiación económicaLuis F. Quintero comenta toda la actualidad económica.
- Las Noticias de La Mañana: Graves incendios en EspañaDaniel Muñoz comenta con Tamara Hernández los incendios en CyL y con el equipo de La Mañana la propuesta del PP en vivienda.
- Federico a las 7: Santos Cerdán, implicado en una trama de sobornosDaniel Muñoz comenta las últimas revelaciones sobre el ex número dos del PSOE que sigue en prisión.
