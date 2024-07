Felipe Couselo vuelve a las madrugadas de esRadio para tomar el testigo de Ayanta Barilli

La nueva temporada de esRadio comienza el lunes 2 de septiembre después de un merecido descanso de nuestros principales espadas. Entre ellos estará de nuevo Felipe Couselo que arrancará un nuevo programa nocturno dedicado a la cultura y el entretenimiento que toma el relevo de A media luz, de Ayanta Barilli, quien deja muy alto el listón de las madrugadas de esRadio y continuará colaborando en distintos espacios de esta emisora.

El nuevo espacio, un acercamiento a la música, el cine y la literatura con un enfoque diferente y transgresor, se emitirá tras El Primer Palo de Juanma Rodríguez a partir de las 00.30 horas y hasta las 2:00.

Felipe Couselo ha visitado el programa Es la Mañana de Federico para contar cómo será su nuevo programa. Jiménez Losantos ha señalado que es "un tipo que sabe todo de música" y ha recordado que "estaba en los orígenes" de esta emisora que este septiembre inicia su decimosexta temporada. Felipe Couselo y Diego Cardeña eran los responsables de Cara B, un programa de culto sobre música y, precisamente, la música tendrá un protagonismo fundamental en el nuevo programa. Couselo ha dicho que volver a esRadio "es estar en casa, pero de verdad" y ha rememorado como se creó en su día tanto la radio como la tele. "Ver nacer una radio, un medio de comunicación, es maravilloso", ha apuntado.

Felipe Couselo con Federico Jiménez Losantos | D. Alonso

Sobre el nuevo espacio ha dicho que hablarán de "música, series, libros, cómics… para intentar hacer un pequeño viaje" por todas las artes. Para esta labor contarán con "un equipo de colaboradores de esta casa". En este sentido, ha desvelado que entre ellos estarán "los chicos de Par Impar, Juanma González y Dani Palacios" y otros nombre propios del Grupo Libertad Digital.

Felipe Couselo también ha dicho que en el nuevo programa de esRadio intentarán "casi siempre" ir en directo "salvo por circunstancias". En este sentido ha contado que por la hora de emisión para entrevistas, "sí queremos traer a alguien y no puede venir" ese contenido será grabado. Además, ha contado que buscarán la forma de "que la gente interactúe mucho" con el programa que se podrá seguir también por YouTube, donde se subirá el programa de manera íntegra. Jiménez Losantos ha señalado que "el podcast y YouTube son la radio del futuro" y que por esas vías se podrá seguir la programación de la emisora, que ya está gestando su decimosexta temporada.

Ayanta Barilli cede el testigo a Felipe Couselo

En A Media Luz, Ayanta Barilli también ha hablado con Felipe Couselo de el nuevo programa. Barilli, que se despide de la radio esta temporada para volcarse de lleno en la escritura, ha dicho "cuando me dieron la noticia, me dieron un alegrón" y que "me encanta que tomes los mandos de este horario que tantas alegrías me ha dado. Que lo disfrutes y que tengas mucha suerte y mucho éxito". Felipe Couselo ha apuntado que "ha sido una noticia que no te crees. Es volver a casa y poder estar aquí por las noches hablando de cosas que nos gustan". Además, "recogiendo el testigo de lo que hacéis en A media luz". "No vamos a intentar ser lo mismo porque sería un fracaso anticipado", ha advertido.

Felipe Couselo | D. Alonso

Ayanta y Couselo han hablado largo y tendido sobre el nuevo espacio que sustituye a A media Luz y que aún está sin nombre. Sobre esta cuestión la escritora ha comentado que es "como cuando está el niño a punto de nacer pues hay discusiones sobre su nombre" y que elegir el nombre de un programa "no es nada fácil porque a lo mejor lo arrastras 15 años y pon que deja de gustarte. Hay que pensarlo bien". "Cuando tuve a mis dos hijas primero decidimos los nombres que no nos gustaban, los vetos, y ahora estamos en esa fase. Eliminando posibilidades y lo que nos quede al final va a ser lo mejor", ha apuntado Felipe Couselo. Cree que "hay que ir con cuidado" porque "tiene que responder muy bien a lo que vamos a hacer y a la hora en la que se hace. Vamos a ver qué nombre acabamos para la criatura y, sobre todo, que funcione".

De Cara B al nuevo programa cultural

En la conversación entre ambos han recordado antiguas colaboraciones en otros programas de Ayanta Barilli como Es Sexo o Es Amor y en uno de los espacios más recordados por muchos seguidores de esRadio, Cara B, que compartía con Diego Cardeña. Felipe Couselo ha contado que entro en el Grupo Libertad Digital "cuando abrió LDTV" siendo "técnico de documentación".

Ayanta Barilli y Felipe Couselo | LD

"Cuando sale esRadio nos piden a Diego Cardeña y a mi que hiciéramos para la emisión en pruebas una lista de canciones de toda la historia y a partir de ahí se le lanzó el reto a la gente que manda aquí de hacer un programa, pero en ese momento no había hueco", ha rememorado Couselo que cuando al mes de la primera emisión se dejó de hacer un programa en las madrugadas pudieron llenar ese espacio. El presentador ha contado que "teníamos muchísimas ideas y vimos que lo más funcional era buscar un disco, una banda sonora, y contar la intrahistoria. Variábamos mucho en estilo y nos llevábamos tirones de orejas muy amables de los oyentes".

Sobre el contenido del nuevo programa Felipe Couselo ha explicado que "la idea en abstracto es hablar sobre la cultura en general". "Vamos a escuchar mucha música; ver de donde sale esa música y vamos a tender puentes con otras ramas de la cultura. Ya sea con literatura, series, cine, cómics, teatro…", ha dicho. En cuanto al equipo que le acompañará ha dicho que es "gente que sabe muy bien de lo que habla".

En este sentido, ha dado algunos nombres de miembros del Grupo LD como "Alma Espinosa, que va a tener una voz importante en el programa"; "Isaac Vizcaíno, que tendrá una sección en la que se dedicará mucho a la música que es el terreno que conoce y enseñarnos un poquito"; "A los chicos de Par Impar, Juanma González y Dani Palacios"; "a Jesús Úbeda también, que va a hablar bastante de temas de libros y música" y a otros "fichajes más o menos puntuales más gente de esta casa y gente también de fuera que tienen sus espacios y sus podcast". "Queremos hacer una especie de círculo entre un montón de cosas que vamos a ver si cierra bien", ha indicado.