Ana Losada: "Quieren dinamitar lo que nos une y la lengua es uno de esos factores"

No dejan de surgir nuevas voces que demandan un pacto que ponga fin a la situación de bloques que vive España. Ana Losada es una de ellas. La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe es una de las firmantes del manifiesto que ha impulsado la plataforma 'Consenso y regeneración' que pide, fundamentalmente, un pacto entre los dos principales partidos, entre PP y PSOE, de manera que se garantice una gobernabilidad medianamente estable. Varios políticos han firmado ya este manifiesto, así como lo han hecho diversos empresarios e intelectuales.



El manifiesto surge, tal y como ha contado Ana Losada en Es la Mañana de Federico de esRadio, porque "la situación actual requería que desde la sociedad civil se abriera un camino que rompa esa España de bloques en la que estamos inmersa". Ha destacado que hay muchos ciudadanos de a pie que quieren "poner fin al espectáculo que estamos viviendo desde hace cinco años" y considera que, aunque el pacto es complicado y "la situación esta muy polarizada, no quiere decir que no haya que intentarlo".

Respecto a esa movilización ciudadana que comentaba, ha defendido que siempre será un recurso que "se debe utilizar cuando hay un bloqueo político". Esa importancia de la sociedad civil se haría más visible "si hay una situación en la que la legislatura sigue adelante y se hace con pactos que van en contra de nuestra democracia, de la igualdad de derechos de los ciudadanos y del futuro en común de los españoles, sería el momento en que esa movilizaciones se producirían".

En cuanto al problema existente en las CCAA bilingües, destaca que "es muy grave que la primera petición de los partidos que tienen la llave del gobierno sea, precisamente, una acción en el Congreso que va en contra de la lengua común". Ya que, como ha señalado, "los mismos que piden que las lenguas se puedan utilizar en el Congreso son los mismos que no respetan la lengua común en las CCAA bilingües". Por lo tanto, afirma que "dar este beneplácito a las políticas nacionalistas es ir en contra de la lengua común". Y es que los ataques por parte de los nacionalistas a la lengua común "son ataques a la nación española" y "quieren dinamitar lo que nos une y la lengua es uno de esos factores".



Ante el panorama actual, defiende la creación de asociaciones como la que preside, puesto que como ha comentado "no puede haber un rodillo nacionalista que no tenga oposición. Asociaciones como la nuestra evitan que ese rodillo sea total y pone de manifiesto que lo normal no es lo que esta ocurriendo en la escuela en Cataluña, lo normal es lo que dicen los tribunales, que hay dos lenguas oficiales, hay dos lenguas mayoritarias para los catalanes y que esas dos lenguas tienen que estar presentes en la escuela". Con todo ello, ha querido recordar que "en ningún momento el Gobierno ha hecho cumplir la ley en las comunidades autónomas bilingües"