La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España entregó este sábado, en una gala en el Casino de Aranjuez, sus premios Antena de Oro para los profesionales de la comunicación más destacados en este 2023. La gala coincidía con el 50 aniversario de la Federación y contó con la asistencia de destacados comunicadores de España y con los premiados, entre los que estaba, de nuevo, un profesional de esta casa: el director de En Casa de Herrero Luis Herrero, ganador de la Antena de Oro en la categoría de radio y que suma con esta su segunda antena.

Al recoger el premio, Herrero recordó los 50 años de la Federación y cómo entonces él no podía presagiar cuál iba a ser su trayectoria en las ondas: "Suspendí como seis veces la asignatura en la carrera; la vida, que es bastante socarrona, me llevó a Antena 3 y allí conocí a algunos de los que van a recoger los premios a los pioneros" en la radio, entre los que estaban Luis del Olmo (que no pudo acudir por un percance doméstico), Iñaki Gabilondo y José María García.

Herrero recordó cómo tuvo "la fortuna" de trabajar con José María García, "a quien quise y quiero como un hermano". También señaló que le tocó "competir con gente como Iñaki Gabilondo: se lo puse bastante fácil, no le puse en aprietos", bromeó. Y de Luis del Olmo, señaló cómo "le tenía como una vaca sagrada". "Espero que no se lo tome a mal", dijo entre risas.

Además de a nuestro compañero Luis Herrero, la federación también entregó los siguientes premios:

Categoría de Antena de Radio : Fran Sevilla (RNE), Carlos Alsina (Onda Cero), Juanma Castaño (COPE), Mara Torres (SER) y KISS FM por su 20º aniversario.

Categoría de Antena de Televisión : El Hormiguero (Antena 3), Emma García (Telecinco), Igor Gómez (Telediario Fin de Semana de TVE), Risto Mejide (Cuatro), Cristina Pardo (La Sexta) y el documental "En el valle de la luna", del director Raúl Vaquero, producido por Eric Frattini.

Categoría Antena Extraordinaria: Eurocaja Rural, en la figura de su presidente Javier López Martín, y María Li Bao, por el 50 aniversario de las relaciones entre España y China.

La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España también concedió una Antena de Oro Extraordinaria al rey Felipe VI por "su respeto y generosidad siempre con los medios" y por la "ingente tarea" que desempeña como titular de la Corona de España.