Programa especial de 'Economía Para Quedarte Sin Amigos' con público: las 'milongas' de la nueva economía

El podcast más polémico de esRadio no ha cumplido con sus objetivos. Este viernes 01 de marzo pudimos comprobarlo de primera mano. Economía Para Quedarte Sin Amigos salía a encuentro de su público y quedó claro desde el primer momento que son muchos los no-amigos que siguen cada semana a Domingo Soriano y Nuria Richart, y que aprenden con ellos de esa mirada diferente con la que analizan la realidad que nos rodea.

En esta ocasión, además, contaban con una pequeña ayuda. La de José Ruiz de Alda, profesor de la Universidad Francisco Marroquín de Madrid y gestor de Inversiones en CIMA Capital. Juntos se dedicaron a desmontar las milongas de la nueva economía. Esas ideas aparentemente geniales, que consiguen captar miles de millones de dólares de inversores que están convencidos de que han encontrado la nueva Facebook o el nuevo Amazon... para descubrir años más tarde que lo único que acumulan son números rojos y promesas sin cumplir.

Porque no es nada fácil pasar de la idea chula a los números negros. Esto es clave, pero en demasiadas ocasiones se olvida. Vemos un producto novedoso y damos por hecho que lo siguiente serán una lluvia de beneficios sin fin. Pero no tiene por qué. No siempre los consumidores están dispuestos a pagar. O no siempre están dispuestos a pagar por encima de lo que cuesta producirlo. O no siempre puedes mantener a la competencia al margen de ese nicho de mercado que has descubierto. Puede haber infinidad de razones por las que un avance tecnológico o incluso un nuevo producto que todo el mundo usa... no termina de ofrecer los resultados esperados. Y al final esto es lo único que cuenta como inversores: ser capaces de generar beneficios consistentes a lo largo del tiempo. Las portadas en la prensa económica o las fotos de influencers con tu producto no dan de comer ni pagan nóminas.

De todo esto hablaremos en este episodio tan especial. Mirando a los que no lo han conseguido, pero también a los que lograron pasar de las musas al teatro. De la idea a la facturación. Porque los Meta, Google, Amazon... de nuestras vidas también en un inicio parecían sólo el sueño de unos jóvenes emprendedores y luego se colaron en el club de las empresas más grandes del mundo. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué les diferencia de los que se quedaron en el intento? Todo esto y mucho más, en este episodio Economía Para Quedarte Sin Amigos (aunque, también debemos reconocer lo que nos toca a nosotros, desde este viernes está claro que el nombre que le pusimos a nuestro podcast de economía está muy mal escogido).

