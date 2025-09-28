Menú

La Trinchera de Llamas del 28/09/2025 - La sombra de Sánchez en los casos que afectan a su mujer y su hermano

Programa completo de la trinchera dónde abordamos los casos Begoña Gómez y David Sánchez bajo el nexo de poder de Pedro Sánchez

La Trinchera de Llamas

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Programa completo de la trinchera dónde abordamos los casos Begoña Gómez y David Sánchez bajo el nexo de poder de Pedro Sánchez
LD

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado