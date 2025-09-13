Menú

La Trinchera de Llamas del 13/09/2025 - La izquierda miente sobre Israel y miente sobre Charlie Kirk

Programa completo tras la detención del asesino de Kirk, y las palabras y sanciones de Sánchez contra Israel, que sirven como cortina de humo

La Trinchera de Llamas

Sánchez, en la Cumbre de la OTAN (12/07/2023) 12/07/2023. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la Cumbre de la OTAN.NOTICIA: www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2023/... | Flickr/CC/La Moncloa - Gobierno de España

