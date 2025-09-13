La Trinchera de Llamas del 13/09/2025 - La izquierda miente sobre Israel y miente sobre Charlie Kirk

Últimos audios
- Economía Para Todos: Caos en la red eléctrica, trenes, carreteras...Carmen Tomás analiza con José Raga y Domingo Soriano la degradación de las infraestructuras y servicios de España con Sánchez.
- La Contratertulia: ¿España es "concebollista"?Carla Matos y Jesús Úbeda comentan las noticias hilarantes: el chupete revive en Japón entre los mayores. España es ‘concebollista’
- Es La Mañana de Fin de Semana: La Primera Guerra Servil, la culpa, centenario de Alhucemas y Raíces en lo textilSergio Alejo sobre la revuelta servil, la culpa psicológica, el centenario del desembarco de Alhucemas y Raíces en el Museo del Traje.
- El Rincón de Lectura: 100 años del desembarco de AlhucemasCumplen 100 años del desembarco de Alhucemas y charlamos sobre ello con el autor de Juan José Primo Jurado. ¡Dale al play!
- Psicología: ¿En qué situaciones la mayoría nos sentimos culpables?María Ibáñez y Jesús Jiménez charlan sobre la culpa y cómo gestionarla a nivel interno. ¡No te lo pierdas!
- El Arte de la Historia: La Primera Guerra Servil (135-132 A.C.)Sergio Alejo nos traslada a la Antigüedad para relatarnos la historia de la Primera Guerra Servil. ¡No te lo pierdas!
- Es La Mañana de Fin de Semana: El merseybeat y el problema de la gripe aviarManuel Comesaña nos deleita con los ritmos que influyeron a los Beatles y Miguel del Pino advierte sobre la gripe aviar.
- Viajes y Escapadas. La historia detrás de las calles de CracoviaCarmelo Jordá repasa en su habitual sección la guía personalizada para la visita a la ciudad de Cracovia
- Ecología para todos: La gripe aviar, un gran problemaEl profesor Miguel del Pino nos habla de la gripe aviar, un gran problema en Europa y en el mundo. ¡No te lo pierdas!
- La Trinchera de Llamas del 13/09/2025 - La izquierda miente sobre Israel y miente sobre Charlie KirkPrograma completo tras la detención del asesino de Kirk, y las palabras y sanciones de Sánchez contra Israel, que sirven como cortina de humo
- Suscríbase a los podcast