Tertulia de Dieter: Robles utiliza un vídeo para no dar explicaciones

Cristina Losada, Luis Fernando Quintero y Alejandro Vara comentan la comparecencia de la ministra en el Senado para hablar de los incendios.

La Noche de Dieter

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su comparecencia en el Senado. | Senado

