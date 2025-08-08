Menú

Este país llamado España: Un año de amnistías y escándalos

Esmeralda Ruiz comenta que un año después de la fuga de Puigdemont, sigue sin haber explicaciones, mientras Junts aprieta a Sánchez con la amnistía.

La Noche de Dieter

Acto de Puigdemont en Barcelona el 8 de agosto de 2024. | Cordon Press

