Este país llamado España: Un año de amnistías y escándalos

Últimos audios
- Noticias La Trinchera. Israel aprueba su plan militar para tomar GazaEl equipo de la Trinchera comenta las novedades sobre el conflicto de Oriente Próximo y la aprobación del plan militar de Netanyahu.
- En Clave Rural: La importancia del sector porcino en EspañaMaría SAntos resume toda la actualidad del mundo agroalimentario.
- Es Cine: 'Weapons', 'Karate Kid', cambios de cuerpo, una quiniela mortal y los FutbolísimosSergio Pérez habla de estrenos como Weapons, Karate Kid Legends, Ponte en mi lugar de nuevo... Entrevista equipos Uno equis dos y Los Futbolísimos 2.
- Series en agosto: 'Miércoles', 'El pacificador', 'Dos tumbas',Laura Galdeano nos trae el mejor resumen de las series que se estrenan en agosto en Netflix, Movistar Plus+, Apple TV+ y HBO Max.
- Entrevista a Paco León y Raúl Tejón por 'Uno equis dos'Sergio Pérez entrevista a los protagonistas de esta película sobre la desaparición de una quiniela premiada, ¿hasta dónde confías en tus amigos?
- Historias de nuestros médicos: Con la dra. Clotilde VázquezAdolfo Albistur habla con la dra. Clotilde Vázquez, jefa del departamento de endocrinología y nutricionista de la Fundación Jiménez Díaz.
- Entrevista a Joaquín Reyes y Arturo Valls por 'Los Futbolísimos 2'Sergio Pérez entrevista a Joaquín Reyes y Arturo Valls por esta nueva entrega de la adaptación de esta saga literaria con millones de seguidores.
- Estrenos en plataformas: La vuelta de Eddie Murphy, un hombre muerto, otro en coma y una desaparecidaSergio Pérez repasa los estrenos en plataformas como FlixOlé, Prime Video o Movistar Plus+.
- Estrenos en cines: 'Weapons', 'Karate Kid: Legends', 'Ponte en mi lugar de nuevo'...Sergio Pérez habla de Weapons, Karate Kid: Legends, Ponte en mi lugar de nuevo, Los Futbolísimos 2, Unos equis dos, Indomables, Mi postre favorito...
- Tertulia de Dieter: Elma Saiz se desentiende de su responsabilidad en las obras de BelateTomás Cuesta y Pablo Planas comentan las palabras de la ministra de Seguridad Social sobre su etapa como consejera en Navarra y sobre Santos Cerdán.
