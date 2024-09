Sánchez, Puigdemont y la ruta de los presupuestos: la realidad según Dieter Brandau

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 se retrasará hasta que los partidos Junts y ERC concluyan sus respectivos congresos. Esto significa que las cuentas no llegarán al Congreso de los Diputados hasta, al menos, diciembre. En una rueda de prensa en Nueva York, Sánchez defendió su decisión, afirmando que "no hacemos política sobre el vacío" y subrayando la necesidad de contar con el respaldo de sus "socios parlamentarios" antes de avanzar en la presentación de los presupuestos.

Sánchez dejó claro que el Gobierno no se apartará de sus obligaciones: "España no va a renunciar a hacer los deberes, que son presentar los Presupuestos para el año 2025. Lo vamos a hacer. Lo que queremos es hacerlo desde el acuerdo y es importante contar con la senda de déficit aceptada y validada por la mayoría de las Cortes". Sin embargo, el contexto político es cada vez más complejo. La decisión de retirar la votación de la senda de déficit, necesaria para la tramitación de los presupuestos, refleja la falta de apoyos y la dificultad de establecer alianzas en un panorama político fragmentado.

En este marco, Dieter Brandau ofreció un análisis contundente sobre la situación en su programa La noche de Dieter. El periodista expresó su incredulidad ante la situación actual: "Lo que van a escuchar a continuación no es ni ChatGPT, ni inteligencia artificial, ni nada. Es, les aseguro, la realidad. A menos que la emisión de televisión de Naciones Unidas haya estado también manipulada. Yo ya no me fío de nada.", expresaba.

Las negociaciones con Puigdemont

El periodista continuó su crítica al explicar la retirada de la senda del de déficit de la votación en el Congreso, enfatizando que no es simplemente una decisión del PP, sino que está relacionada con la negociación del PSOE con Carles Puigdemont. Brandau comentó: "Miren, no hay votación para la senda del techo de gasto. No porque el PP fuese un partido malvado. No, no... sino porque el PSOE, con quien está negociando es con Puigdemont." Además, detalló cómo el jefe de organización del PSOE, en un intento desesperado por asegurar el apoyo de Puigdemont, se trasladó a Suiza: "El viernes pasado, el jefe de organización del PSOE se fue a Suiza a pedirle a Puigdemont que, por favor, le votara a favor de esa senda del techo de gasto. Pero Puigdemont le dijo: ‘Mira, que en la Generalitat está Salvador Illa y yo estoy sin amnistía. Me estáis tomando el pelo.’"

Control por las fuerzas independentistas

La crítica de Brandau se volvió más incisiva al reflexionar sobre el control del Gobierno por parte de las fuerzas independentistas. "A riesgo de ser osados, me voy a permitir hacer un matiz a la frase que está marcando la legislatura de Pedro Sánchez. La frase para esta legislatura es: ‘Voy a gobernar sin el concurso del Congreso’," dijo, añadiendo que Sánchez debió aclarar que "voy a gobernar sin el concurso del Congreso de los Diputados, pero pendiente del congreso de Junts y del congreso de Esquerra Republicana de Cataluña".

Llamado a actuar con sentido de Estado

Finalmente, Sánchez hizo un llamado a todas las fuerzas parlamentarias para actuar con "sentido de Estado", enfatizando que el bienestar de los ciudadanos debería estar por encima de las luchas partidarias. Sin embargo, Brandau reflexionó sobre la dificultad de esta tarea: "El sentido de Estado es un concepto bonito, pero difícil de aplicar en un entorno donde cada partido busca sacar ventaja de la debilidad del otro".