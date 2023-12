Fernández-Fontecha, letrado purgado por Galindo: la amnistía "entra en colisión con el artículo 9.1 de la CE"

La determinación de este Gobierno a la hora de sacar adelante la Ley de amnistía en el Congreso se ha cobrado una nueva víctima: Manuel Fernández-Fontecha, el letrado más crítico con los pactos entre el PSOE y Junts, que incluye una inconstitucional amnistía como condición previa para la investidura de Pedro Sánchez, fue apartado la pasada semana como letrado de la Comisión Constitucional por Fernando Galindo.

Galindo, que ejercía de subsecretario del Ministerio de Política Territorial, fue nombrado secretario general de los Letrados del Congreso por Francina Armengol, presidenta del Congreso.

Como ha contado en Es la Noche de Dieter, Fernández-Fontecha fue apartado la semana pasada como letrado de la Comisión Constitucional por Fernando Galindo que fue, precisamente, el que lo renovó en febrero de 2020 en esa Comisión, a la que estaba adscrito desde 2019. Entonces Galindo era director de comisiones del Congreso.

Tras tener conocimiento de este hecho en la Oficina de la Dirección de Comisiones, le envía un correo electrónico diciéndole que no está de acuerdo y Galindo lo cita personalmente este pasado lunes. Las razones de apartarle es que su compañero en la Comisión Constitucional, José Luis Peñaranda, se había incorporado tras superar las secuelas de un grave accidente, y que "por motivos de preferencia, no podía seguir en esa Comisión". Pero Galindo rechazó también la petición oficial de Fernández-Fontecha de ser trasladado a la Comisión de Justicia, como ha relatado en esRadio, "porque había letrados y letradas que llevaban en esa Comisión 23 años". Finalmente le comunican que será adscrito a "la Comisión de Calidad Democrática, una comisión no legislativa".

El hecho de que la decisión se le haya comunicado verbalmente y no por escrito impide que pueda recurrirla a la Mesa del Congreso. Sí tiene comunicación por escrito de su alta en la Comisión de Hacienda Pública, que había simultaneado durante mucho tiempo con la Constitucional.

Un letrado contra la amnistía

Sobre si la postura firme de este letrado en contra de la concesión de la amnistía a los golpistas del procés de 2017 eran un obstáculo a los planes del Gobierno, Fernández-Fontecha ha dejado claro que él es "un técnico del Derecho Constitucional" que "jamás ha entrado en política, ni activa, ni pasiva ni nada. Yo soy un técnico de la Constitución".

Como técnico de la Constitución, tiene múltiples publicaciones y artículos en los que, en su opinión, "no está descubriendo el Mediterráneo". Lo que alega en esos artículos es "una cosa totalmente obvia". La Ley de amnistía que pretende aprobar este Gobierno como pago a Junts por sus siete votos en la investidura "tiene un obstáculo enorme, que es el artículo 9.1 de la Constitución Española" que establece que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico". "Esto quiere decir que si la Constitución no admite expresamente la amnistía es imposible, porque entra en colisión directa con el artículo 9.1". Pero, como ha reiterado, "no ha descubierto el Mediterráneo", ya que cualquier técnico que conozca la Constitución diría lo mismo. "A mí me parece evidente" ha remachado.

En diferentes medios de comunicación, Fernández-Fontecha ha manifestado que los pactos entre el PSOE y Junts, que incluyen como elemento esencial una amnistía para todos los implicados en el procés, "son pactos privados", como ha reiterado en esRadio. "Son pactos privados entres partidos" y esos pactos "tienen que respetar la Constitución". Como remacha, "no es precisamente el Mediterráneo lo que está diciendo".

Posteriormente, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también entrevistada por Es la noche de Dieter, se ha referido a la trayectoria intachable de Fernández-Fontecha como letrado de las Cortes Generales, lamentando que "todo aquel que pueda ser un obstáculo para Pedro Sánchez" sea apartado.