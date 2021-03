Luis Herrero y José Luis Garci presentan 'Donde la tierra se acaba' en 'La noche de Dieter'

Esta semana ha visitado La noche de Dieter el antiguo anfitrión de esa franja horaria en esRadio. Luis Herrero, actual presentador del programa de tarde de la casa, ha acudido para charlar con Dieter Brandau acerca de su última novela, Donde la tierra se acaba, catalogada por él mismo como "la más ambiciosa" que ha escrito nunca. Durante la entrevista, ha explicado que la idea surgió durante una visita veraniega a la casa de su amigo, el director de cine José Luis Garci, que le ofreció un antiguo guion que tenía olvidado para que pudiese librarse del contrato que había firmado con la editorial para escribir un libro que "no salía ni a tiros". Así nació una historia completamente diferente, centrada en la vida de un escritor de éxito, pero amargado y perseguido por sus fantasmas, que por alguna extraña razón decide evadirse del mundo e ir a esconderse a la Costa de la Muerte.

Macfarlan, que así se llama el protagonista, debería haber sido interpretado por Paul Newman, si la película de Garci hubiera llegado a buen puerto, pero, al final, el actor tuvo que rechazar al proyecto debido a la incompatibilidad con el resto de su agenda. Pese a todo, lo que más destaca Herrero de la novela es "la pretensión de que se lea fácilmente, que sea amena; pero también la ambición por profundizar en las emociones de los personajes, la mayoría de ellos femeninos". A ese respecto se ha mostrado más que satisfecho, y ha querido agradecerle su ayuda a Ayanta Barilli, sin la que, según cuenta, "no habría podido escribir el libro". "Yo no tenía ningunas ganas de hacer el ridículo", ha dicho en antena. "Sentía bastante respeto, pero puedo decir, con toda la humildad del mundo, que creo honradamente que he superado la prueba".

Tanto Herrero como Brandau han intercambiado impresiones, sorprendido el segundo de que el primero le aceptase los cumplidos sin demasiados miramientos, pero la entrevista ha pegado un vuelco con la entrada sorpresa de José Luis Garci, que se ha deshecho en elogios por lo que su amigo ha realizado con la idea que le prestó hace dos veranos. "Luis siempre ha escrito muy bien", ha dicho el director. "Es una de esas personas que cultivan una prosa que es como la luz, que va iluminando las páginas". "Su novela es una novela llena de encanto; una novela encantada". Y ha terminado explicando que, "cuando se consigue narrar con claridad, enamorarse de los propios personajes mientras se escribe y elaborar unos diálogos cercanos, es muy difícil que se escape el éxito"; por lo que ha terminado reseñando Donde la tierra se acaba como "una novela de recorrido, a la que se regresará en numerosas ocasiones en el futuro".