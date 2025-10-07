Las consecuencias económicas del Sanchismo, con Domingo Soriano: El déficit de las pensiones supera todo lo previsto

Últimos audios
- Prohibido Contar Ovejas: JazzMadrid 2025: el corazón del jazz vuelve a latir en la capitalSwing, improvisación y emoción. En Prohibido Contar Ovejas hablamos con los protagonistas de JazzMadrid 2025, el festival que llena de ritmo la ciudad
- Prensa económica: Así operan las tramas de empadronamientos falsos para cobrar el IMVLM publica cómo pese a que el Gobierno de Sánchez lo niega, cada vez hay más casos de fraudes con los empadronamientos para recibir ayudas sociales.
- Las Noticias de La Mañana: La nueva cortina de humo de Sánchez, ya ve que Gaza se agotaFederico comenta cómo Sánchez intenta sacar nuevas cortinas de humo con planes sanitarios pese a no tener los PGE aprobados.
- La República de los Tonnnntos: La "coherencia ejemplar" del Gobierno con los sobresueldos del clan ÁbalosSantiago González comenta cómo el Gobierno puede tener "coherencia ejemplar" y comentarios de tonnntos patrios.
- Federico a las 8: Ábalos, espectador y protagonista del cara a cara entre Sánchez y FeijóoFederico analiza cómo puede ser el cara a cara entre Feijóo y Sánchez con la sombra de la corrupción socialista y de José Luis Ábalos.
- Federico a las 7: Barbie Gaza, de plató en platóFederico critica a las empresas de comunicación que fichan a Hanan Alcalde para decir en sus platós que Hamás no violó ni masacró a mujeres israelíes.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Sergio Heras repasan los titulares con nuevas revelaciones sobre Ábalos y Koldo, con un futuro judicial cada vez más negro.
- Federico a las 6: Ridículo de Urtasun en su cruzada contra la tauromaquiaFederico analiza cómo el Congreso rechazó la ILP contra la tauromaquia y recuerda que el ministro se negó a condenar el brutal ataque de Hamás.
- El Primer Palo; programa completo(07/10/2025): El Real Madrid denunciará ante el CSD por el partido en MiamiTertulia con Paul Tenorio y María Trisac.
- Las consecuencias económicas del Sanchismo, con Domingo Soriano: El déficit de las pensiones supera todo lo previstoCarlos Cuesta analiza con Domingo Soriano la altísima recaudación de Hacienda en comparación con antes de la pandemia y el déficit de las pensiones.
