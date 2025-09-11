Tertulia de Cuesta: Moncloa blinda a Begoña Gómez

Últimos audios
- La República de los Tonnntos: El repaso de Espinosa de los Monteros a Sarah SantaolallaSantiago González comenta la última parida de Yolanda Díaz, el repaso de Espinosa a la novia de Javier Ruiz y otros asuntos.
- Federico a las 8: Puigdemont y la UCO no le dan tregua a SánchezFederico comenta con Daniel Muñoz la delicada situación que atraviesa el presidente del Gobierno.
- Prensa económica: Las consecuencias negativas de las metas verdes del GobiernoLM publica cómo las metas verdes del Gobierno, que bloquea inversiones clave en la red eléctrica, frena la digitalización y el desarrollo sostenible.
- Las Noticias de La Mañana: Netanyahu contesta a Sánchez tras lamentar no tener armas nuclearesFederico comenta cómo el ministro de Exteriores sigue la estela de Sánchez acusando a Israel de genocidio y la respuesta de Netanyahu.
- Federico a las 7: La Diada zombi que quería SánchezFederico repasa junto a Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo la Diada menos secundada de la historia.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en las cifras ridículas de los independentistas en los actos de la Diada.
- Federico a las 6: Fracaso histórico del independentismo en la DiadaFederico analiza el fracaso estrepitoso del independentismo en la Diada que ha dejado claro que el PSC es el partido de los separatistas.
- El Primer Palo (11/09/2025): Programa completo; el CTA presenta sus videosTertulia con Dani Blanco, Sergio Valentín y Paul Tenorio
- La diana económica de Rallo: Yolanda Díaz endurecerá el control horario a las empresasCarlos Cuesta junto a Juan Ramón Rallo analizan los planes de Yolanda Díaz después del fracaso de la reducción de la jornada laboral.
- El Primer Palo (11/09/2025): Al infierno con los tattagliaRichard dees repasa los medios de comunicación
- Suscríbase a los podcast