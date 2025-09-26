Fútbol es Radio: Previa del Atlético de Madrid - Real Madrid

Últimos audios
- Historia orgullosa de España: Lo que la izquierda oculta sobre Clara CampoamorCarlos Cuesta analiza junto a Nuria Richart y el historiador Jesús Laínz la verdadera historia de la lucha de Clara Campoamor por el voto femenino.
- Tertulia de Cuesta: La intención de históricos socialistas de desbancar a SánchezCarlos Cuesta comenta con Raúl Vilas y Pablo Planas la creación de una asociación que busca relevo para el líder del PSOE.
- El almirante Garat, sobre el envío del buque: "Todo esto no es más que una medida política"Carlos Cuesta entrevista al almirante retirado Juan Rodríguez Garat, por el barco enviado por el Gobierno de apoyo a la Flotilla en Gaza.
- Salvador Viada, sobre los ataques a los jueces: "Antes había pudor, ahora ya no"Carlos Cuesta analiza con el presidente emérito de la asociación de fiscales APIF los ataques del Gobierno a la justicia.
- El día en 15 minutos: El Gobierno admite presionar al CGPJ por la citación a Begoña GómezCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- Editorial de Carlos Cuesta: ¿Qué pretende hacer Sánchez ordenando a un buque de guerra escoltar a la flotilla?Carlos Cuesta analiza el envío de un buque de guerra para acompañar a la Flotilla y recuerda que este asunto hay que aprobarlo en el parlamento.
- El Primer Palo (25/09/2025): Coche escobaMaría Trisac nos trae las últimas noticias
- El Primer Palo (25/09/2025): Al infierno con los tattagliaRichard Dees repasa los medios de comunicación
- Tertulia de Herrero: España se ausenta del discurso de Benjamin NetanyahuLuis Herrero analiza junto a Inocencio Arias y Carmen Tomás el discurso del primer ministro israelí en la ONU.
- Estrenos: "Una batalla tras otra" y "Ya no quedan junglas" llegan a los cinesLuis Herrero analiza con Juanma González, Dani Palacios y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
