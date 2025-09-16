Fútbol es Radio: Vuelve la Champions

Últimos audios
- Las consecuencias económicas del Sanchismo, con Domingo Soriano: El Gobierno celebra y el Banco de España advierteCarlos Cuesta y Domingo Soriano analizan las previsiones de crecimiento que da el Gobierno y las advertencias para las familias del Banco de España.
- Tertulia de Cuesta: Sánchez lanza una ola de antisemitismo para polarizar las eleccionesCarlos Cuesta comenta con Carmen Tomás y Miguel Á. Pérez la actuación del presidente ante Israel.
- Entrevista a Paloma Tejero Toledo, alcaldesa de PozueloCarlos Cuesta entrevista a la regidora del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, por el cierre del centro de refugiados.
- Entrevista a Serafín Giraldo, inspector jefe de Policía Nacional: "Son kale borroka y les han dejado hacer"Carlos Cuesta entrevista a Serafín Giraldo, inspector jefe de Policía Nacional, sobre el dispositivo de seguridad de La Vuelta Ciclista a España.
- Entrevista a Florentino Portero, analista de política internacionalCarlos Cuesta entrevista a nuestro experto en asuntos internacionales, para analizar lo que nos jugamos con la postura del Gobierno con Israel.
- El día en 15 minutos: Junts pacta con Sánchez la obligación para las grandes empresas de atender en catalánCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
- El editorial de Carlos Cuesta: Sánchez usa la violencia para tensionar EspañaCarlos Cuesta recuerda los temas utilizados por el presidente del Gobierno para crispar, y analiza las órdenes de Marlaska a la Policía en la Vuelta.
- Es Salud: PróstataJaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan de salud y de la próstata.
- Tertulia de Herrero: Castilla y León celebrará elecciones el 15 de marzoLuis Herrero analiza junto a Pilar Gómez, Laura Fábregas y Juan Pablo Polvorinos el adelanto electoral en Castilla y León.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
