Fútbol es Radio: Tiempo de revisión, el primer programa de los árbitros

Últimos audios
- El día en 15 minutos: La Fiscalía al rescate de Begoña GómezCarlos Cuesta y Sandra León resumen toda la actualidad de la jornada.
- Editorial de Carlos Cuesta: La irrelevancia de España en el exterior gracias a SánchezCarlos Cuesta analiza la irrelevancia internacional de España por Sánchez y sus alianzas con el Grupo de Puebla.
- Es Salud: ACNÉJaume Segalés y los responsables de Mundo Natural hablan de salud y del acné
- Tertulia de Herrero: El CIS de Tezanos sitúa al PSOE nueve puntos por encima del PPLuis Herrero analiza junto a Esmeralda Ruiz, Laura Fábregas y Maite Loureiro la última encuesta del CIS.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Sucesos: El padre de Gabriel clama contra los privilegios de Ana Julia en prisiónLuis Herrero analiza con Alfonso Egea y Lorena López Lobo las novedades del caso.
- El jardín de las delicias: "Alfredo Alcain, una retrospectiva"Luis Herrero y Ayanta Barilli hablan de la exposición en la Sala Alcalá 31 de Madrid.
- Es Noticia: La izquierda justifica el asesinato de Charlie KirkJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en cómo la izquierda justifica el asesinato de Charlie Kirk.
- Fútbol es Radio: Tiempo de revisión, el primer programa de los árbitrosSergio Valentín comenta con Isidoro San José, Somoza, Dani Blanco y Luis Colom la novedad dentro de los árbitros.
- Las noticias de Herrero: Javier Quintero saca un libro con el que tiene el objetivo de crear el hábito para ser felizLuis Herrero entrevista a Javier Quintero, reconocido psiquiatra y autor del libro "¿Cómo estás?: 21 días para crear el hábito de ser feliz".
